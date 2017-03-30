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Eingestellt

Philips Avent Audio MonitorsDECT-Babyphone

SCD560/00

4.3
| (78) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
Unser neues DECT SCD560/00 Babyphone sorgt für absolute Sicherheit. Es bietet Ihnen eine sichere Verbindung mit kristallklarem Klang, Temperaturregelung, ein beruhigendes Nachtlicht sowie Schlaflieder für Ihr Baby.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Zusätzliche Unterstützung für Sie und Ihr Baby

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

  • Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby

  • Nachtlicht und Schlaflieder

  • Gegensprechfunktion

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

Energiesparender Smart ECO-Modus

Energiesparender Smart ECO-Modus

Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Übertragungsleistung und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung (in den USA und in Kanada nicht verfügbar).

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

78

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

30/03/2017

Österreich

Österreich

Top

Ich benutze dieses Babyphone schon seit 1 1/2 Jahren und bin bis auf den Akku der leider von anfang an nicht besonders war, (müssen 1-2 am tag aufladen) ausgesprochen zufrieden. Ich find es auch super dass wenn es mal runter fällt nicht sofort kaputt geht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD560/00 DECT-Babyphone verfasst

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29/05/2019

Deutschland

Deutschland

Super Babyphone

Wir sind mit dem Babyphone absolut zufrieden. Sehr guter Klang und Übertragung der Geräusche. Das einzige was fehlt ist ein Clip zur Befestigung an der Kleidung. Da hat jemand im Internet (über Google gefunden) eine Zeichnung für 3d Druck hinterlegt, diese habe ich benutzt und in einer Druckerei ein Clip aus Kunststoff drucken lassen. Passt super. Damit war das Problem behoben und das Babyphone hängt gut an der Kleidung und damit sind die Hände frei.

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15/08/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Würde ich immer wieder kaufen

Die Bedienung ist einfach und unkompliziert. Das Nachtlicht ist sehr praktisch und stört nicht beim Schlafen. Guter Klang und keine nervigen Nebengeräusche.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.