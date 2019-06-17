Hallo Betty77, wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in Philips Avent und freuen uns, dass Sie mit Ihrem Babyphone zufrieden sind. Wir bedauern daher umso mehr, dass Sie nun solche Unannehmlichkeiten mit Ihrem Babyphone haben. Wenn die Elterneinheit Ihres Babyphones kontinuierlich die Verbindung verliert, könnte es mehrere Ursachen geben. Gerne würden wir versuchen Ihnen mit folgenden Tipps zu einer besseren Verbindung zu verhelfen: 1. Zwischen Eltern- und Babyeinheit Ihres Philips Avent Babyphones besteht eine kabellose Verbindung. Die Einheiten Ihres Philips Avent Babyphones befinden sich möglicherweise zu nah an anderen Geräten, welche auf der gleichen Frequenz Störungen verursachen (z. B. Smartphones, Tablets, Laptops, DECT-Telefone oder sogar Mikrowellen). Versuchen Sie es mit einem anderen Aufstellort, oder schalten Sie andere Geräte aus. Versuchen Sie es dann erneut. 2. Ein Softwarefehler ist aufgetreten. Setzen Sie die Elterneinheit Ihres Philips Avent Video-Babyphones zurück, indem Sie gleichzeitig eine Sekunde lang den Ein/Aus-Schalter und die Nach-unten-Navigationstastedrücken. Die Elterneinheit schaltet sich automatisch nach einer Sekunde aus. Um das Philips Avent Video-Babyphone einzuschalten, drücken Sie den Ein/Aus-Schalter erneut. Wenn die oben beschriebenen Schritte das Problem nicht beheben, möchten wir Sie gerne auf Ihre 2-jährige Garantie verweisen. Sollten Sie noch im Besitz des Kaufbeleges sein, können Sie ganz bequem online unter https://www.reparatur-service.philips.de den Austausch Ihres Gerätes beauftragen. Sollten Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Austausch haben oder nicht mehr im Besitz des Kaufbeleges sein, können Sie uns per E-Mail unter [email protected] kontaktieren. Leiten Sie uns dabei gerne Ihre Kontaktdaten (Name und Anschrift) sowie ein Foto der Seriennummer weiter. Um Ihre E-Mail direkt zuordnen zu können, bitten wir Sie, als Betreff Ihre persönliche Referenznummer 111835086 zu verwenden. Liebe Grüße Ihr Philips Care-Team