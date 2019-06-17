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Eingestellt
SCD505/00
Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby
Nachtlicht und Schlaflieder
Gegensprechfunktion
Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.
Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.
Wechseln Sie in den ECO-Modus, um die Übertragungsleistung im Kinderzimmer zu reduzieren. Im ECO-Modus stellt die Einheit nur eine Verbindung her, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.
3.6
von 5
124
Bewertungen
Betty77
17/06/2019
Österreich
Tolles Gerät!
Bin super zufrieden nur seit kurzem habe ich immer wieder das Problem das es sehr oft den Empfang verliert und ständig dann piepst und das auch nachts wo wir aber grad mal 1 Zimmer auseinander sind. Was könnte das sein?
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD505/00 DECT-Babyphone verfasst
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Gix2601
25/10/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt - super Service
Wir haben das Babyphone von Philips aufgrund des "günstigen PReises" gegenüber manch anderen gleichen Produkten gekauft und sind super zufrieden ... Unser Kind liebt es von den angenehmen Melodien in den Schlaf zu finden und auch die Reichweite ist hervorragend - so manch anderes Babyphon ist durch unsere dicken Steinmauern nicht durchgekommen und wir hatten immer eine schlechte bzw. unzureichende Verbindung, aber dieses Babyphon erfüllt diesen Zweck vollkommen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD505/00 DECT-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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tilu1980
10/09/2013
Österreich
preis leisung super
endlich ein babyphon das vollkommen entstört ist , wo man jedoch alles hören kann ohne lestiges "knacken" bei Geräuschen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD505/00 DECT-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.