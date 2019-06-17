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  • Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
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Eingestellt

Philips Avent Audio MonitorsDECT-Babyphone

SCD505/00

3.6
| (124) Bewertungen
Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby
Unsere Avent DECT-Babyphone geben Ihnen das sichere Gefühl, ganz nah bei Ihrem Baby zu sein, selbst wenn Sie sich nicht im gleichen Zimmer befinden. Sehr zuverlässige Verbindung mit kristallklarem Klang, beruhigendem Nachtlicht und Schlafliedern für Sie und Ihr Baby.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Beruhigende Sicherheit während Ihr Baby schläft

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

  • Die sichere Verbindung zu Ihrem Baby

  • Nachtlicht und Schlaflieder

  • Gegensprechfunktion

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie

Dank DECT-Technologie kann eine störungsfreie Übertragung von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys garantiert werden. Die Datenverschlüsselung gewährleistet eine sichere private Verbindung, sodass nur Sie Ihr Baby hören.

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Perfekter klarer Klang dank DECT-Technologie

Hören Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in kristallklarer Qualität. Die DECT-Technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gewährleistet hohe Qualität und kristallklaren Klang, damit Sie Ihr Baby immer hören können.

Energiesparender ECO-Modus

Energiesparender ECO-Modus

Wechseln Sie in den ECO-Modus, um die Übertragungsleistung im Kinderzimmer zu reduzieren. Im ECO-Modus stellt die Einheit nur eine Verbindung her, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

124

Bewertungen

17/06/2019

Österreich

Österreich

Tolles Gerät!

Bin super zufrieden nur seit kurzem habe ich immer wieder das Problem das es sehr oft den Empfang verliert und ständig dann piepst und das auch nachts wo wir aber grad mal 1 Zimmer auseinander sind. Was könnte das sein?

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD505/00 DECT-Babyphone verfasst

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25/10/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Tolles Produkt - super Service

Wir haben das Babyphone von Philips aufgrund des "günstigen PReises" gegenüber manch anderen gleichen Produkten gekauft und sind super zufrieden ... Unser Kind liebt es von den angenehmen Melodien in den Schlaf zu finden und auch die Reichweite ist hervorragend - so manch anderes Babyphon ist durch unsere dicken Steinmauern nicht durchgekommen und wir hatten immer eine schlechte bzw. unzureichende Verbindung, aber dieses Babyphon erfüllt diesen Zweck vollkommen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Audio Monitors SCD505/00 DECT-Babyphone verfasst

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10/09/2013

Österreich

Österreich

preis leisung super

endlich ein babyphon das vollkommen entstört ist , wo man jedoch alles hören kann ohne lestiges "knacken" bei Geräuschen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Der Empfangsbereich des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten.