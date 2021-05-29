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Eingestellt
Starter-Set für Neugeborene
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt dein Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Der Sauger verfügt über eine besonders weiche Textur, die das Gefühl an der Brust imitiert.
Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit unserem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinken ermöglicht, ohne dass der Sauger einschlupft.
4.6
von 5
210
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Willkommen
29/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist super.
Sehr gut. Super Produkt. Funktioniert sehr gut. Immer wieder gerne.
Diese Bewertung wurde für SCD301/01 Natural-Neugeborenen-Starterset verfasst
Diese Bewertung wurde für SCD301/01 Natural-Neugeborenen-Starterset verfasst
Cargamel84
12/06/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Super Ergänzung zum Stillen
Der Aufsatz der Flasche wurde von unserem Stillkind sofort und anstandslos akzeptiert. Saugverwirrung oder Koliken sind dabei nicht aufgetreten. Die Flaschen selbst liegen angenehm und sicher in der Hand und lassen sich problemlos reinigen. Das etwas höhere Eigengewicht der Glasflasche empfinde ich nicht als störend. Als großen Vorteil empfinde ich, dass die Flaschen den Inhalt länger warmhalten als die Plastikflaschen, welche wir zuvor genutzt haben. Wir haben das Philips-Avent Fütter-Set ais Glas im Rahmen eines Produkttestes kostenlos erhalten - Philips nimmt aber keinen Einfluss auf den Inhalt dieser Bewertung.
Vorteile
+ umweltfreundliche Alternative zu Plastikflaschen + lässt sich problemlos in Ergänzung zum Stillen verwenden + hält länger warm als die Plastikflasche
Nachteile
- höheres Eigengewicht der Flasche - Verschlussplättchen sind nicht enthalten
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD303/01 Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD303/01 Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst
SVkathaLu
11/06/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Absolute Empfehlung!Hohe Akzeptanz & ZufriedenheiT
Ich benutze die Flaschen von Geburt an für meinen Sohn, neben(!) der Brust. Meine Hebamme warten mich, dass dies zu Stillverwirrung führen könne. Ich schreibe dem Philipps Sauger, welcher anatomisch der natürlichen Mamille nachempfunden ist, das Ausbleiben dieser Komplikation zu. Die Nuckel sind super elastisch und sogar etwas angeraut um beim Trinken ein möglich natürlichen Trinkgefühl für mein Baby zu ermöglichen. Somit ist das viszerale Schluckmuster der Säuglinge, welches unabdingbar für die physiologische Kieferentwicklung ist, nicht behindert. Dennoch ist der Nuckel steif genug um eine gewisse Führung und kein Kleckern zu erleichtern. Mein Sohn verschluckt sich kaum und die anfänglichen Bauchschmerzen durch geschluckte Luft beim trinken, sind nahezu verschwunden seit ich die Philipps Avent Flaschen benutze. Generell sind alle Einzelteile der Flaschen optimal durchdacht und einfach anzuwenden. Ich finde es sehr gut, dass man bei den Nuckelaufsätzen die Möglichkeit hat, mit dem wachsenden Mund des Babys und der daran gekoppelten Saugkraft, den jeweiligen Nuckel erwerben zu können. Ein - für mich als Zahnärztin- weiterer wichtiger Punkt, ist das Material der Flaschen. Ich sehe in meinem Arbeitsalltag immer mehr Zahnbildungsstörungen. Gelöste Partikel u.a. aus Kunststoff Fläschchen stehen in Verbindung mit dem Auftreten dieser Anomalie. Daher kam für mich nur eine Glasflasche in Frage um das Beste für die Gesundheit meines Kindes zu gewährleisten. Die Flaschen lassen sich gut reinigen. Lediglich der obere Rand, am Übergang zwischen Flaschenkörper zu Flaschenhals stellt eine Retentionsstelle für Milchereste dar. Auch mit extra Falschenbürste ist es schwer diese Ecke zu reinigen. Diese Ecke ist auch meine einzige Kritik beim Füttern. Dort bleibt oft ein Rest Milch hängen. Ein weiterer Verbesserungsvorschlag ist die Festigkeit der Haftung des Deckels auf der fertig zusammengesetzten Flasche. Die empfinde ich als sehr fest. Häufig ohne Fingernagel- Einsatz nicht zu öffnen. Ich denke aber, dass die Festigkeit zur Mitnahme im Sinne eines Auslaufschutzes, gerechtfertigt ist. Ich kann das Philipps Avent Fütterset sowohl aus persönlicher als auch aus zahnmedizinischer Sicht nur empfehlen und würde es immer wieder kaufen und verschenken!
Vorteile
Natürliche Getsaltung, ermöglicht physiologischen Schluckvorgang, hochwertige Materialien, gute Verträglichkeit und Akzeptanz
Nachteile
Übergang zwischen Flaschenbauch und -hals stellt Retentionsstelle für Milchreste dar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD303/01 Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD303/01 Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene verfasst
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.