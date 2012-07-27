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Eingestellt
Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts*
Eine praktische Sammlung mit 4 klassischen Flaschen (2 x 125 ml und 2 x 260 ml), einer Flaschen- und Saugerbürste und einem weißen, durchsichtigen Schnuller (0 bis 6 Monate).
Classic
Es sind fünf verschiedene Saugerstufen verfügbar.
Dieses Produkt ist BPA-frei.
Mit der Flaschen- und Saugerbürste mit gekrümmtem Bürstenkopf und handlichem Griff lassen sich sämtliche Flaschen, Sauger und andere Fütterutensilien gründlich reinigen.
4.6
von 5
14
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
NICKNACK
27/07/2012
United Kingdom
AVENT newborn starter set
We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCD271/00 Newborn Starter Set verfasst
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Deepti
27/07/2012
United Kingdom
AVENT newborn starter set
We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products
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Shellbaby
26/07/2012
United Kingdom
A must for new mums
I found this set very useful as a starter kit. I am still using all the pieces of the set in one way or another. My baby is now 7 months and use the small bottles for water or measuring or can even be used a food containers with the discs you can purchase which act as a seal for the bottle. The dummy is a neat size for a small baby. A good buy.
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Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von 2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des Institute of Child Health, London 2008.)
Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.