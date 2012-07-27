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Philips AventStarter-Set für Neugeborene

SCD271/00

4.6

| (14) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts*

Eine praktische Sammlung mit 4 klassischen Flaschen (2 x 125 ml und 2 x 260 ml), einer Flaschen- und Saugerbürste und einem weißen, durchsichtigen Schnuller (0 bis 6 Monate).

Alle Vorteile anzeigen

Weniger Koliken**

Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts*

  • Classic

Fünf verschiedene Saugerstufen

Fünf verschiedene Saugerstufen

Es sind fünf verschiedene Saugerstufen verfügbar.

Produkt ohne BPA

Produkt ohne BPA

Dieses Produkt ist BPA-frei.

Gebogener Bürstenkopf mit fester Spitze

Gebogener Bürstenkopf mit fester Spitze

Mit der Flaschen- und Saugerbürste mit gekrümmtem Bürstenkopf und handlichem Griff lassen sich sämtliche Flaschen, Sauger und andere Fütterutensilien gründlich reinigen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

14

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

AVENT newborn starter set

We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCD271/00 Newborn Starter Set verfasst

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27/07/2012

United Kingdom

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AVENT newborn starter set

We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products

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26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

A must for new mums

I found this set very useful as a starter kit. I am still using all the pieces of the set in one way or another. My baby is now 7 months and use the small bottles for water or measuring or can even be used a food containers with the discs you can purchase which act as a seal for the bottle. The dummy is a neat size for a small baby. A good buy.

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von 2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des Institute of Child Health, London 2008.)

  2. Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.