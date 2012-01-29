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Eingestellt
SCD150/60
Schwarz
Zur Aufbewahrung von kalter abgepumpter Muttermilch bzw. Milchpulvernahrung oder vorher abgekochtem, heißem Wasser – bis zu 4 Stunden.
Die Philips AVANT UrbanBag hat einen breiten, verstellbaren Schulterriemen für optimalen Tragekomfort
3.1
von 5
40
Bewertungen
Alice
29/01/2012
Deutschland
Babymesse
Ich habe dies auf der Babymesse in München gewonnen und bin sehr glücklich darüber. Es hält die Getränke warm/kalt und sieht toll aus. Ist außerdem leicht zu bedienen. Verstellbarer Riemengurt, daher auch möglich die Tasche an den Ki. Wagen zu hängen :D
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Diese Bewertung wurde für SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag verfasst
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Debfly
23/11/2019
United Kingdom
Great for keeping drinks cold
It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap
Vorteile
Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull
Nachteile
Can't machine wash, only sponge dry
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Endencja
22/01/2014
United Kingdom
Perfect for winter
Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.