Ich habe nun die ersten 5 Anwendungen hinter mir und möchte gerne berichten! Anfangs war ich ja doch unsicher, ob das funktionieren kann! Kurz vorweg: JA, es funktioniert! Zuerst sollte man aber prüfen, ob man die Voraussetzungen erfüllt (Haar- und Hautfarbe, gesundheitliche Aspekte, Medikamenteneinnahme). Bei mir hat es gepasst! Aber auch hier geht man kein Risiko ein, denn man kann das Gerät an Phillips zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet! Die Bedienungsanleitung ist super und es ist alles leicht verständlich! Auch eine gut verständliche Kurzanleitung ist dabei! Dann die erste Anwendung (bitte unbedingt vorher einen weißen Kajal besorgen!). Zuerst habe ich an verschiedenen Stellen meines Körperst einzelne Lichtimpulse ausgelöst, um zu sehen, ob ich innerhalb der nächsten 24 Stunden irgendwie darauf reagiere. Habe ich aber nicht. Also ging es richtig los! Zuerst bitte gründlich die Beine rasieren, ungenau behandelte Stellen werden mit einem unangenehmen Geruch nach verbrannten Haaren quittiert. Die Anwendung an sich ist einfach, und jedes Mal geht es etwas schneller, denn man bekommt eine gewisse Routine. Ich persönlich finde die Anwendung sehr angenehm und Schmerzfrei. Einzelne Lichtimpulse fühlen sich manchmal etwas heiß an, aber nicht schmerzhaft. Nach den ersten 2 Behandlungen an den Beinen war ich noch recht skeptisch. Aber nun nach 5 Anwendungen bin ich um so mehr positiv überrascht! Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Der Haarwuchs an den Beinen hat sehr stark nachgelassen, es wachsen aber immer noch vereinzelt Haare nach. Aber ich denke, in ein paar Wochen bin ich auch die los. Lässt man die Behandlung bei der Kosmetikerin machen, werden auch 5-10 Anwendungen angesetzt. An der Oberlippe der feine Flaum ist komplett verschwunden. Einzelne richtige Barthaare am Kinn wachsen noch. Da kann ich aber schlecht beurteilen, wie groß der Erfolg inzwischen ist. Ich habe bisher alle paar Tage gezupft und das tue ich mittlerweile nicht mehr. Dadurch geht es meiner Haut deutlich besser, denn es gibt keine Pickel und Entzündungen mehr! Also auch hier Daumen hoch! Bikinizone und Achselbereich kann ich nicht beurteilen, diese Stellen habe ich nicht behandelt Drei kleine Kritikpunkte habe ich jedoch. Zum einen finde ich die Akkuleistung für Rubens-Frauen zu gering. Problematisch finde ich dabei, dass sich das Gerät nicht alternativ mit Netzkabel betrieben werden kann. Schade, hier sollte Phillips nachbessern! Dann finde ich das Auslösen rund um die Knöchel recht schwierig. Klar, man findet irgendwann raus, wie man das Gerät auch an den knöcherigen Stellen auslösen kann. Ein Knopf zum „Entsichern“ würde hier Abhilfe schaffen und trotzdem könnten die Lichtimpulse nicht versehentlich ausgelöst werden! Mein letzter Wunsch an den Hersteller wäre ein Stift zum Markieren im Karton! Das sind nur Centbeträge, aber man könnte sofort richtig loslegen. Ich gestehe, bei der ersten Anwendung habe ich die behandelten Stellen mit Kugelschreiber angekreuzt und das sah wirklich dämlich aus und hat bei Mann und Kindern für viel Spaß gesorgt. Alles in allem finde ich das Gerät absolut empfehlenswert mit klitzekleinen Kritikpunkten!