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  • Verhindert das Nachwachsen von Haaren
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Eingestellt

Lumea PrecisionIPL Haarentfernungssystem

SC2002/01

4.1
| (113) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Verhindert das Nachwachsen von Haaren
Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am ganzen Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.
Alle Vorteile anzeigen

IPL Haarentfernung: für langanhaltend glatte Haut

Verhindert das Nachwachsen von Haaren

  • Nur zur Anwendung am Körper und Gesicht

  • 15 Minuten für beide Unterschenkel

  • Lebensdauer &lt;gt/> 100.000 Lichtimpulse

  • Kabelloses Design

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam

Einfach wirksam

Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur zwei Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Optimale haarfreie Ergebnisse wurden nach vier bis fünf Behandlungen im Abstand von zwei Wochen erzielt. Um diese Ergebnisse beizubehalten, wiederholen Sie die Behandlung einfach alle vier bis sechs Wochen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des bahnbrechenden Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 1.500 Freiwilligen durchgeführt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.1

von 5

113

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

10/11/2013

Österreich

Österreich

sehr gutes Produkt

Einfach in der Anwendung. Nach kurzer Zeit sehr gute Erfolge

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Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2002/00 IPL Haarentfernungssystem verfasst

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15/06/2012

Deutschland

Deutschland

super ergebnis nach wenigen wochen

Top ergebnis nach nur 5 - 6 anwendungen - schmerzfrei und keine probleme mit nachwachsenden haaren - gute akkuleistung - einfach in der anwendung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2002/00 IPL Haarentfernungssystem verfasst

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03/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent, worth the money

Hi, I purchased this product before 4 years, I almost had no hair after 4-6 months. I don't regret buying this product.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system verfasst

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