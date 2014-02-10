Hallo Zusammen Ich habe sehr mühe mit eingewachsenen Haare nach dem rasieren (Hautauschlag, Juckreiz etc.) Also habe ich vor ca. einen Monat dieses Gerät gekauft. Zuerst überprüfte ich anhand einer Farbpalette meine Haar- und Hautfarbe. Ich habe eine etwas hellere Haut (Beige) und mein Haartyp ist dunkel (Schokobraun). Anhand dieses Farbtyp's habe ich die stärke der Impulse eingestellt. Die Behandlung habe ich immer auf der höchsten stärke durchgeführt. (sowie nach der Empfehlung des Herstellers) Alle zwei Wochen wird eine Behandlung empfohlen. Schon zwei Behandlungen habe ich seit dem kauf des Gerätes durchgeführt, an Achsel, Beine und Bikinibereich) Während der Behandlung hatte ich nie Schmerzen. Die behandelte Stelle wurde etwas warm, mehr aber nicht. Einziger Nachteil an diesem Gerät: häufiges nachladen des Akku! Je nach Genauigkeit der Behandlung musste ich das Gerät unterschiedlich häufig laden. Meistens reichte die Behandlung für ein Unterschenkel und danach war der akku leer. Das Gerät benötigt ca. 60 min bis es wieder aufgeladen ist. Beine: Nach der ersten Behandlung bemerkte ich das an meinen Beinen kaum noch Haare nachgewachsen sind. Nur ab und zu ein paar Stellen die ich nicht so genau behandelt habe. Seit der zweiten Behandlung habe ich kaum noch Haaren an den Beinen. :-) echt super! Achsel: Bei den Achsel kamen nach der ersten Behandlung mehr Haare wieder (mehr als bei den Beinen). Aber jetzt nach dem zweiten Mal sind die Haare nur noch an wenigen Stellen nachgewachsen. Ich denke das ich nach der dritten Behandlung schon beinnahe Haarfrei sein werde. Bikini: Beim Bikinibereich sind nach dem ersten Mal wieder viele Haare nachgewachsen. Aber trotzdem weniger. Nach dem zweiten Versuch wuchsen aber nochmals weniger Haare nach. Ich denke es liegt daran das diese Haare einfach von der Beschaffenheit gröber sind. (im vergleich zu den Beinhaaren) Ich freue mich aber schon auf die dritte Behandlung in diesem Bereich, ich denke mit der Zeit werde die Haare auch dort nicht mehr nachwachsen. Also ich kann dieses Gerät wirklich empfehlen! Mir hat es sehr viel gebracht. Vielleicht kommt es auch etwas auf den Haartyp an, ob man gut auf die Behandlung anspricht. Mein Feedback: Ich würde es jederzeit wieder kaufen. Die Haaren wachsen wirklich nicht mehr. Natürlich mache ich mit der Behandlung weiter und halte euch auf dem Laufendem.