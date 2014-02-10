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Eingestellt

LumeaIPL Haarentfernungssystem

SC2001/01

3.9

| (302) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Verhindert das Nachwachsen von Haaren

Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am ganzen Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Alle Vorteile anzeigen

IPL Haarentfernung: für langanhaltend glatte Haut

Verhindert das Nachwachsen von Haaren

  • Nur zur Anwendung am Körper

  • 15 Minuten für beide Unterschenkel

  • Lebensdauer <gt/> 100.000 Lichtimpulse

  • Kabelloses Design

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut

Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam

Einfach wirksam

Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur zwei Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Optimale haarfreie Ergebnisse wurden nach vier bis fünf Behandlungen im Abstand von zwei Wochen erzielt. Um diese Ergebnisse beizubehalten, wiederholen Sie die Behandlung einfach alle vier bis sechs Wochen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Zur sicheren Verwendung zu Hause

Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des bahnbrechenden Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 1.500 Freiwilligen durchgeführt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

302

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

10/02/2014

Deutschland

Deutschland

Gute Waren

Ich habe mir dieses Gerät eigentlich für einen Rasierer gedacht. Es ist doch nicht so wie ich mir vorgestellt habe. Man muss vor dem Benutzen dieses Gerätes zuerst rasieren. Dieses Gerät dient nur dazu, dass die Haaren nicht schnell wachseln. Von Anfang wollte ich es fast zurücksenden. Nach 2-3 Mals Probe habe ich mich dran gewöhnt und die Haaren wachseln jetzt schon langsam. Nach 2 Mals Benutzen kann die Haut bis 3 Wochen glatt bleiben. Ich bin jetzt zufrieden mit diesem Gerät :)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Lumea SC2001/01 IPL Haarentfernungssystem verfasst

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07/02/2014

Deutschland

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Eine einfache Anwendung

Ich kann die Leistung noch nicht bewerten, da die Zeit zu kurz ist.

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07/02/2014

Deutschland

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Dieses Produkt ist super.

Es benötigt zwar mehrere Anwendungen. Es ist leicht zu handhaben. Super Ergebnis.

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