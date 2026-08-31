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Kabellose Mikrofone

SBCMC8650/00

30 Meter kabelloser Freiheit

Dieses kabellose Mikrofon kombiniert Leistungsfähigkeit mit Bewegungsfreiheit für lebendige Veranstaltungen.

Alle Vorteile anzeigen

30 Meter kabelloser Freiheit

Eine Technologie, die Freiheit bedeutet

Kabellose Funk-Systeme, die im Bereich von UHF (ultrahohe Frequenz) arbeiten, gewährleisten einen reinen und klaren Empfang. Sie werden nie wieder durch Kabel eingeschränkt. Bewegen Sie sich frei nach Belieben. Und Sie werden auch nie wieder über das Kopfhörerkabel stolpern.

Wählen Sie einen der zwei Kanäle, um Störungen zu minimieren

Da Sie die Wahl zwischen zwei Übertragungskanälen haben, ist Ihr Hörvergnügen ungetrübt, denn Sie können ganz einfach den Kanal mit dem besten Empfang wählen.

Kugelförmige Richtcharakteristik nimmt alle Geräusche auf

Der empfindliche Sensor des Mikrofons nimmt Geräusche aus allen Richtungen auf.

Technische Daten

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