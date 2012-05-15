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Eingestellt
2 Kopfhörer enthalten
Keine Probleme mehr mit Kabeln, dafür viel Bewegungsfreiheit und Musikgenuss. Genießen Sie dies mit dem qualitativ hochwertigen kabellosen UKW-Stereokopfhörer - plus einem zweiten Kopfhörer für Ihre Freundin oder Ihren Freund.
Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.
Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.
Dieser intelligente elektronische Schaltkreis stellt sicher, dass die Lautstärke des Audioeingangs automatisch an die richtige Lautstärke angepasst wird. Somit können Sie sich ungestört dem Hörvergnügen hingeben.
2.8
von 5
6
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Stellina
15/05/2012
Italia
ECCELLENTE
MOLTO MOLTO BUONO OTTIME PERFORMANCE VISIONE OTTIMA E ANCHE IL SUONO E' UNIFORME LA CONSIGLIEREI AD UN AMICO
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Mic53
16/10/2011
France
Très satisfait.
+ Utilisation simple, rendu du son excellent, port du casque confortable, nous les utilisons aussi en vacances dans la caravane. - Il pourrait y avoir un support pour les déposer lorsque que l'on ne les utilise pas, je les mets à cheval sur le haut de mon écran plats mais ce n'est pas le top.
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malnaud
16/10/2011
France
Pas de parasite, très bon son
Parfait pour écouter de la musique dans toute la maison sans l'encombrement du fil. Excellent aussi pour la TV, le soir, sans déranger les autres.
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