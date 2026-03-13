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Hautnahe Rasur
Dual SteelPrecision Klingen
Pressure Guard Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Bis zu 5 Jahre Garantie******
Mit unserer einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationstechnologie wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht.
Philips Rotationsrasierer wurden speziell für Ihr natürliches Haarwachstum entwickelt und erfassen dank der um 360 Grad rotierenden Klingen alle Haare in jeder Richtung. Mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die Dual Steel Precision Klingen mehr Haare pro Zug**.
Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den du ausübst, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn du zu viel oder zu wenig Druck ausüben. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für dich ist.
4.4
von 5
2375
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Martin777
13/03/2026
Österreich
Super Rasierer
Das beste Philips das ich je gehabt habe - es ist das beste Rasierer das ich kenne !
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9987/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9987/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Kleop
21/01/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Ich verwende den Rasierer täglich und bin rundum begeistert! Rasiert gründlich und schonend und die Reinigung ist einfach und bequem!
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/33 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/33 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Hase 75
28/12/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Der Rasierer ist super.
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zum Vorgängermodell der Philips 9000er Serie
Im Vergleich zum Philips Rasierer Series 3000, bei einem 3-Tage-Bart
Im Vergleich zu nicht beschichtetem Material
basierend auf Benutzern der Philips Series S7000 und der Rasier-App im Jahr 2019
Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit gegenüber Wasser in der Reinigungskartusche
2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.