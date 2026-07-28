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Dieses Produkt
Shaver series 7000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
€ 185,99
Accessories
Reinigungsstation
€ 34,99
SH71
Ersatz-Scherköpfe
€ 34,99
€ 185,99
€ 185,99
Nano SkinGlide Beschichtung
SteelPrecision Klingen
Motion Control Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Bis zu 5 Jahre Garantie*****
Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung. Sie besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um bis zu 30%*** und minimiert somit Hautirritationen.
Mit bis zu 90.000 Schneidebewegungen pro Minute rasieren die SteelPrecision Klingen gründlich und schneiden in einem Zug mehr Haare*. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und wurden in Europa hergestellt.
Die Technologie zur Bewegungserkennung analysiert, wie Sie sich rasieren, und verhilft Ihnen zu einer effizienteren Technik. Nach nur drei Rasuren erreichte die Mehrheit der Männer eine bessere Rasiertechnik mit weniger Zügen***.
4.3
von 5
2959
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Hai1956
28/07/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Rasierer
Passt ich gut an das Gesicht an und kein Hautirritationen
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7882/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-27
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7882/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-27
helba
17/01/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Liefert tolle Rasur
Leise und sehr gründlich aber dennoch Hautschonend
Vorteile
sehr gründlich und schonend zur Haut
Nachteile
bis jetzt nichts entdeckt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7886/55R1 Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7886/55R1 Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst
Montelibro
12/01/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Perfekter Rasierer
Leistungsstark, rasiert alles Gesichtsregionen ohne viel Aufwand, lange Akku Laufzeit
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/58 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/58 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
im Vergleich zu nicht beschichtetem Material
Getestet im Vergleich zur Philips Serie 3000.
Basierend auf Benutzern des Philips Serie S7000 und der GroomTribe App im Jahr 2019
Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit gegenüber Wasser in der Reinigungskartusche
2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.