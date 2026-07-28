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  • Gründlichere* Rasur, verbesserter Schutz für die Haut
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Shaver series 7000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S7882/55

4.3
| (2959) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Gründlichere* Rasur, verbesserter Schutz für die Haut
Die Philips Series 7000 gleitet sanft über Ihre Haut und schneidet gründlich jedes Haar, sogar bei einem Drei-Tage-Bart. Der Rasierer mit fortschrittlicher SkinIQ Technologie passt sich automatisch an und unterstützt die richtige Bewegung für einen besseren Hautschutz.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

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Dieses Produkt

Shaver series 7000 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Shaver series 7000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

€ 185,99

  • Accessories

    Accessories
    Reinigungsstation

    € 34,99

  • SH71

    SH71
    Ersatz-Scherköpfe

    € 34,99

€ 185,99

€ 185,99

mit SkinIQ Technologie

Gründlichere* Rasur, verbesserter Schutz für die Haut

  • Nano SkinGlide Beschichtung

  • SteelPrecision Klingen

  • Motion Control Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Bis zu 5 Jahre Garantie*****

Verringert die Reibung auf der Haut und minimiert somit Irritationen

Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung. Sie besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um bis zu 30%*** und minimiert somit Hautirritationen.

Leistungsstark bei jedem Durchgang

Leistungsstark bei jedem Durchgang

Mit bis zu 90.000 Schneidebewegungen pro Minute rasieren die SteelPrecision Klingen gründlich und schneiden in einem Zug mehr Haare*. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und wurden in Europa hergestellt.

Für eine bessere Technik mit weniger Zügen

Für eine bessere Technik mit weniger Zügen

Die Technologie zur Bewegungserkennung analysiert, wie Sie sich rasieren, und verhilft Ihnen zu einer effizienteren Technik. Nach nur drei Rasuren erreichte die Mehrheit der Männer eine bessere Rasiertechnik mit weniger Zügen***.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

2959

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

28/07/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super Rasierer

Passt ich gut an das Gesicht an und kein Hautirritationen

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7882/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-27

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7882/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Date of Use 2026-07-27

17/01/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Liefert tolle Rasur

Leise und sehr gründlich aber dennoch Hautschonend

Vorteile

sehr gründlich und schonend zur Haut

Nachteile

bis jetzt nichts entdeckt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7886/55R1 Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7886/55R1 Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst

12/01/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Perfekter Rasierer

Leistungsstark, rasiert alles Gesichtsregionen ohne viel Aufwand, lange Akku Laufzeit

Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/58 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. im Vergleich zu nicht beschichtetem Material

  2. Getestet im Vergleich zur Philips Serie 3000.

  3. Basierend auf Benutzern des Philips Serie S7000 und der GroomTribe App im Jahr 2019

  4. Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit gegenüber Wasser in der Reinigungskartusche

  5. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.