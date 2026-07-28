Reduziert die Reibung für sanften Komfort

Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung, damit der Rasierer sanft über die Haut gleitet. Die Schutzbeschichtung besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um bis zu 30 %***. Hautirritationen werden so auf ein Minimum reduziert, damit du jeden Tag eine angenehme Rasur genießen kannst.