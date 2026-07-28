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  • Gründlichere* Rasur, verbesserter Schutz für die Haut
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Refurbished

Shaver series 7000Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer

S7788/55R1

4.3
| (2959) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
Gründlichere* Rasur, verbesserter Schutz für die Haut
Die Philips Series 7000 bietet jeden Tag eine gründliche, komfortable Rasur mit zusätzlichem Hautschutz. Mit der fortschrittlichen SkinIQ-Technologie werden die Rasierzüge angeleitet, sodass du deine Technik verbessern kannst und weniger Züge benötigst, selbst bei einem 3-Tage-Bart.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

mit SkinIQ Technologie

Gründlichere* Rasur, verbesserter Schutz für die Haut

  • SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung

  • SteelPrecision Klingen

  • Motion Control Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

Weniger verbrauchen. Mehr wiederverwenden.

Weniger verbrauchen. Mehr wiederverwenden.

Die generalüberholten Produkte von Philips werden sorgfältig nach hohen Qualitätsstandards erneuert, um zurückgesendeten Produkte ein zweites Leben zu geben. Dies ist eine nachhaltigere und erschwinglichere Möglichkeit, sich für Philips Qualität zu entscheiden – mit 2-jähriger Garantie und umfassendem Kundenservice.

Reduziert die Reibung für sanften Komfort

Reduziert die Reibung für sanften Komfort

Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung, damit der Rasierer sanft über die Haut gleitet. Die Schutzbeschichtung besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um bis zu 30 %***. Hautirritationen werden so auf ein Minimum reduziert, damit du jeden Tag eine angenehme Rasur genießen kannst.

Präzises, effizientes Schneiden bei jedem Zug

Präzises, effizientes Schneiden bei jedem Zug

Mit bis zu 90.000 Schnittvorgängen pro Minute schneiden die SteelPrecision Klingen mehr Haare pro Zug für eine gründliche und effiziente Rasur. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt – für eine zuverlässige Schnittleistung bei jeder Rasur.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. im Vergleich zu nicht beschichtetem Material

  2. Getestet im Vergleich zu Philips Series 3000.

  3. basierend auf Benutzern des Philips Series S7000 und der GroomTribe App im Jahr 2019

  4. Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit und Wasser in der Reinigungskartusche