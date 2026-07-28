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Refurbished
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung
SteelPrecision Klingen
Motion Control Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Die generalüberholten Produkte von Philips werden sorgfältig nach hohen Qualitätsstandards erneuert, um zurückgesendeten Produkte ein zweites Leben zu geben. Dies ist eine nachhaltigere und erschwinglichere Möglichkeit, sich für Philips Qualität zu entscheiden – mit 2-jähriger Garantie und umfassendem Kundenservice.
Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung, damit der Rasierer sanft über die Haut gleitet. Die Schutzbeschichtung besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um bis zu 30 %***. Hautirritationen werden so auf ein Minimum reduziert, damit du jeden Tag eine angenehme Rasur genießen kannst.
Mit bis zu 90.000 Schnittvorgängen pro Minute schneiden die SteelPrecision Klingen mehr Haare pro Zug für eine gründliche und effiziente Rasur. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt – für eine zuverlässige Schnittleistung bei jeder Rasur.
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
im Vergleich zu nicht beschichtetem Material
Getestet im Vergleich zu Philips Series 3000.
basierend auf Benutzern des Philips Series S7000 und der GroomTribe App im Jahr 2019
Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit und Wasser in der Reinigungskartusche