ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
  • Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

Shaver Series 5000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5887/10

4.3
| (3604) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut
Die Philips Series 5000 ist für alle entwickelt, die eine leistungsstarke und komfortable tägliche Rasur möchten. Sie schneidet effizient selbst bei einem 3-Tage-Bart. Die SkinIQ Technology passt sich der Haardichte an, für gleichmäßige und komfortable Ergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

mit SkinIQ Technologie

Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

  • SteelPrecision Klingen

  • Power Adapt Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Integrierter Präzisionstrimmer

  • Bis zu 5 Jahre Garantie**

Präzises, effizientes Schneiden bei jedem Zug

Präzises, effizientes Schneiden bei jedem Zug

Mit bis zu 90.000 Schnittvorgängen pro Minute schneiden die SteelPrecision Klingen mehr Haare pro Zug für eine gründliche und effiziente Rasur. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt – für eine zuverlässige Schnittleistung bei jeder Rasur.

Passt sich der Bartdichte an, um das Rasieren zu erleichtern

Passt sich der Bartdichte an, um das Rasieren zu erleichtern

Dieser intelligente Sensor misst die Haardichte 250 Mal pro Sekunde und passt die Leistung automatisch während der Rasur an. Dadurch reagiert der Rasierer effizient auf dickere oder dichtere Bereiche, sodass du eine glatte, mühelose Rasur mit gleichbleibendem Komfort erzielst.

Passt sich den Gesichtskonturen an für besseren Hautkontakt.

Passt sich den Gesichtskonturen an für besseren Hautkontakt.

Die vollständig flexiblen Köpfe drehen sich um 360° und bleiben dadurch eng mit den Konturen deines Gesichts und Kopfes in Kontakt. Dies sorgt für eine gründliche Rasur mit zusätzlichem Komfort – auch an schwierigen Stellen wie Hals und Kiefer.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

3604

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

11/12/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Die perfekte Rasur

Mein erster elektrischer Rasierer (1960) war bereits von Philips. Inzwischen habe ich diverse elektrische Rasierer verschiedener Marken und Modelle benützt. Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich bestätigen, dass das aktuelle Modell mit seinem neuen Scherkopf eine perfekte Rasur erlaubt. Ich bin sehr zufrieden damit.

Vorteile

Einfache Handhabung und perfekte Rasur

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

20/05/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Jeden Morgen ein Erfolgserlebnis

Ich hatte viele Jahre einen Braun Rasierer und wollte dieses Mal eine andere Marke und Technik probieren. Ich muss sagen. Der Philips Rasierer ist um vieles besser. Ich bin voll auf zufrieden mit diesem Gerät.

Vorteile

gründlicher, schneller

Nachteile

Bei der Produktbeschreibung sollte erwähnt werden, dass ein Netzteil und Kabel dabei ist.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/38 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/38 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

15/05/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr guter Elektrorasierer

Einmalig gute Qualität für einen Rasierer in dieser Preisklasse. Der Akku hat eine Laufzeit von etwas über 21 Tage und ist auch relativ schnell aufgeladen. In cirka 3-4 Stunden ist er voll Power. Ich besitze diesen Rasierer über zwei Monate und habe dieses Gerät erst einmal laden müssen, wobei ich mich beinahe jeden Tag rasiere. Ich habe mir billigere Elektrorasierer gekauft, die ich jedoch sehr rasch wieder entsorgt habe, da eine ordentliche Rasur damit nicht möglich war. Früher habe ich mich Nass rasiert und somit eine gepflegte Rasur gewohnt, doch wurden mir die Preise für die Klingen zu hoch und bin auf elektrische Rasierer umgestiegen. Dieser Philips Rasierer entspricht meinen Erwartungen und kann ihn empfehlen.

Vorteile

Ersatzteile käuflich

Nachteile

Bisher keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Getestet im Vergleich zu Philips Series 3000.

  2. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.