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SteelPrecision Klingen
Power Adapt Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Integrierter Präzisionstrimmer
Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision-Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidevorgängen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.
Der Rasierer hat einen intelligenten Gesichtshaarsensor, der die Haardichte 125 Mal pro Sekunde misst. Die Technologie passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.
Dieser Philips Rasierer wurde speziell für die Konturen Ihres Gesichts entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die sich um 360° drehen, für eine gründliche und angenehme Rasur.
4.3
von 5
3606
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Peter N
11/12/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Die perfekte Rasur
Mein erster elektrischer Rasierer (1960) war bereits von Philips. Inzwischen habe ich diverse elektrische Rasierer verschiedener Marken und Modelle benützt. Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich bestätigen, dass das aktuelle Modell mit seinem neuen Scherkopf eine perfekte Rasur erlaubt. Ich bin sehr zufrieden damit.
Vorteile
Einfache Handhabung und perfekte Rasur
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Chipsi
20/05/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Jeden Morgen ein Erfolgserlebnis
Ich hatte viele Jahre einen Braun Rasierer und wollte dieses Mal eine andere Marke und Technik probieren. Ich muss sagen. Der Philips Rasierer ist um vieles besser. Ich bin voll auf zufrieden mit diesem Gerät.
Vorteile
gründlicher, schneller
Nachteile
Bei der Produktbeschreibung sollte erwähnt werden, dass ein Netzteil und Kabel dabei ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/38 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/38 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Findelkind
15/05/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr guter Elektrorasierer
Einmalig gute Qualität für einen Rasierer in dieser Preisklasse. Der Akku hat eine Laufzeit von etwas über 21 Tage und ist auch relativ schnell aufgeladen. In cirka 3-4 Stunden ist er voll Power. Ich besitze diesen Rasierer über zwei Monate und habe dieses Gerät erst einmal laden müssen, wobei ich mich beinahe jeden Tag rasiere. Ich habe mir billigere Elektrorasierer gekauft, die ich jedoch sehr rasch wieder entsorgt habe, da eine ordentliche Rasur damit nicht möglich war. Früher habe ich mich Nass rasiert und somit eine gepflegte Rasur gewohnt, doch wurden mir die Preise für die Klingen zu hoch und bin auf elektrische Rasierer umgestiegen. Dieser Philips Rasierer entspricht meinen Erwartungen und kann ihn empfehlen.
Vorteile
Ersatzteile käuflich
Nachteile
Bisher keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5588/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Tested versus Philips Series 3000.