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Eingestellt

Philips FidelioKopfhörer mit Mikrofon

S2WT/00

3.7
| (6) Bewertungen

1 Auszeichnung

HiFi in erstklassiger Qualität
Bei der Entwicklung der Philips Fidelio S2 Kopfhörer wurde besonderer Wert auf einen natürlichen, ausgewogenen Sound gelegt, der jedes Detail offenbart, so wie es vom Künstler beabsichtigt wurde. Erstaunlicher Sound in einem leichten und dennoch robusten Design für mehr Komfort und Hörvergnügen unterwegs.
Alle Vorteile anzeigen

Immer und überall

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  • High Resolution Audio

  • In-Ear

  • Superweiche Silikonkappen

  • Flach-Kabel

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio bietet beste Audioleistung und reproduziert Studioaufnahmen originalgetreuer als16 Bit/44,1 kHz-CD-Formate. Diese Kompromisslosigkeit in Sachen Qualität macht High Resolution Audio zum besten Sound-Begleiter für Musikliebhaber. Fidelio Kopfhörer erfüllen die strengen Normen, die für das Hi-Res Audio-Gütesiegel erforderlich sind. Egal ob Sie Ihre Sammlung an hochauflösenden Audioinhalten oder eine traditionellere Musikquelle hören, dank der nahtlos erweiterten hohen Frequenzen der Fidelio Kopfhörerreihe können Sie Ihre Musik mehr genießen.

Leistungsstarke 13,5 mm Neodym-Lautsprecher für außergewöhnlichen Sound

Leistungsstarke 13,5 mm Neodym-Lautsprecher für außergewöhnlichen Sound

Jeder Lautsprecher wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 13,5 mm Lautsprecher nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und liefern so tiefe Bässe, glasklare Mitten und verbesserte hohe Frequenzen.

Halboffenes Akustik-Design für einen ausgeglichenen Klang und erhöhte Basswiedergabe

Das halboffene Akustik-Design mit großen, hochwertigen Lautsprechern sorgt für eine erhöhte Basswiedergabe, während es zudem darauf optimiert wurde, Klangverlust zu minimieren. Die Druckausgleichskanäle ermöglichen einen detailgetreueren und ausgewogeneren Klang und reduzieren die Okklusionswirkung für ein natürlicheres Hörerlebnis.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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3.7

von 5

6

Bewertungen

4
2

02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Atemberaubender Klang trifft auf zeitloses Design

Die In-Ear Kopfhörer sind in einem sehr schlichten, leuchtenden Klavierlack-Weiß gehalten. Das Gold setzt tolle Akzente. Dank dem Klavierlack gibt es aber keine lästigen Fingerabdrücke bzw. Kratzer auf den Kopfhörern. Bei dem Kabel handelt es sich um ein sogenanntes Flachbandkabel - Vorteil: Kabelgewirr wird reduziert bzw. komplett vermieden. Außen hat das Kabel die Farbe weiß, innen dagegen ist es leicht beige, was hervorragend zu den goldenen Akzenten passt. Insgesamt wirkt es dadurch noch hochwertiger. Der Klang ist sehr ausgewogen - von kräftigen Bässen, über klare Mitten, bis hin zu den klaren hohen Tönen. Besonders hervorheben möchte ich aber die hohen Töne! Es ist schwer zu beschreiben, aber die Musik ist wirklich besonders Glasklar! Hier zeigt sich die Stärke dieses InEar Systems. Von Pop, über Rock bis hin zu bekannten Musical-Titel habe ich alles getestet. Umgebungsgeräusche (egal ob im Zug, an einer befahrenen Straße, etc.) können den Musikgenuss nicht trüben, auch nicht bei kleiner Lautstärke. Allerdings stört es mich ein wenig, dass ich am integrierten Regler keine Möglichkeit habe die Lautstärke zu variieren. Ich kann das InEar System jedem empfehlen, der Wert auf klare Musikwiedergabe legt, aber keine Abstriche beim Design in Kauf nehmen will.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für S2WT Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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28/06/2013

Deutschland

Deutschland

Qualitativ hochwertiges Headset - excellenter Sound

Auf der Suche nach einem höherwertigen kabelgebunden Headset bin ich auf das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ gestoßen. Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Box mit Magnetverschluß. Darin befinden sich neben dem Headset eine große Anzahl von Ersatzpads – in verschiedenen Ausführungen und Größen – sowie die Bedienungsanleitung und ein rundes Ledercase mit Reißverschluss zur Aufbewahrung. Das Design des Headsets besticht – alles in weiß gehalten – durch eine hochwertige Verarbeitung. In den als Flachbandkabel ausgeführten Leitungen befindet sich ein Schalter zur Bedienung. Die Kabellänge ist ausreichend dimensioniert. Der 3,5 mm – Klinkenstecker ist stabil, abgewinkelt und findet gut Kontakt im Smartphone oder MP3-Player. Das Headset lässt sich gut tragen und ist auch nach längerer Tragezeit nicht unangenehm in den Ohren. Der Sound ist ausgewogen, wobei die Höhen kristallklar wiedergegeben werden. Im Bassbereich lassen sich die ohnehin guten Wiedergabeeigenschaften noch durch mögliche Equalizereinstellung am Smartphone oder anderen Signalquellen individuell einstellen. Der Schallpegel ist bereits bei gering eingestellter Lautstärke in Ordnung und neigt auch bei höheren Pegeln nicht zum Übersteuern oder Verzerren. Fazit: Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Headset ist – ideal für, den, der neben den Telefonaten auch Musik in guter Qualität geniessen möchte – dem kann ich das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ empfehlen.

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15/04/2015

Danmark

Danmark

Fantastisk kvalitet!

Disse Fidelio S2 er perfekte! Det 90 graders vinklede mini-jack kombineret med "flat cord" fungerer fantastisk, jeg har ALDRIG oplevet at ledningen har fået viklet sig sammen. Designet er gennemført og man kan virkelig fornemme kvaliteten. Taget i betragtning af at produktets ear-speakers er fremstillet i en form for metal, er disse earphones virkelig lette! Fantastisk lyd, både i de lave toner, mellemliggende toner samt høje toner! Fidelio S2 er suveræn hvad end man lytter til; Hip-hop, Rock, Trance, House, - you name it!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für S2WT Headphones with mic verfasst

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