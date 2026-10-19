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Eingestellt

Philips Fidelio FidelioKopfhörer mit Mikrofon

S2LB/00

HiFi in erstklassiger Qualität

Bei der Entwicklung der Philips Fidelio S2 Kopfhörer wurde besonderer Wert auf einen natürlichen, ausgewogenen Sound gelegt, der jedes Detail offenbart, so wie es vom Künstler beabsichtigt wurde. Erstaunlicher Sound in einem leichten und dennoch robusten Design für mehr Komfort und Hörvergnügen unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

Immer und überall

HiFi in erstklassiger Qualität

  • High Resolution Audio

  • In-Ear

  • Superweiche Silikonkappen

  • Flach-Kabel

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio bietet beste Audioleistung und reproduziert Studioaufnahmen originalgetreuer als16 Bit/44,1 kHz-CD-Formate. Diese Kompromisslosigkeit in Sachen Qualität macht High Resolution Audio zum besten Sound-Begleiter für Musikliebhaber. Fidelio Kopfhörer erfüllen die strengen Normen, die für das Hi-Res Audio-Gütesiegel erforderlich sind. Egal ob Sie Ihre Sammlung an hochauflösenden Audioinhalten oder eine traditionellere Musikquelle hören, dank der nahtlos erweiterten hohen Frequenzen der Fidelio Kopfhörerreihe können Sie Ihre Musik mehr genießen.

Leistungsstarke 13,5 mm Neodym-Lautsprecher für außergewöhnlichen Sound

Leistungsstarke 13,5 mm Neodym-Lautsprecher für außergewöhnlichen Sound

Jeder Lautsprecher wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 13,5 mm Lautsprecher nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und liefern so tiefe Bässe, glasklare Mitten und verbesserte hohe Frequenzen.

Gehäuse mit Kupferlegierung für federleichte Haltbarkeit

Gehäuse mit Kupferlegierung für federleichte Haltbarkeit

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