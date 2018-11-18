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  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
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Eingestellt

Schereinheit

RQ10/40

3.8
| (52) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Für eine jederzeit gründliche Rasur
Ihre Rasierklingen legen jedes Jahr eine Strecke zurück, die der Höhe des Mount Everest entspricht – und das 10 Mal! Nach so einer Belastung können sogar die besten Materialien ihre Schärfe verlieren. Um also eine optimale Leistung Ihres Rasierers garantieren zu können, tauschen Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre aus.
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Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

Für eine jederzeit gründliche Rasur

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Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.

TripleTrack Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche.

TripleTrack Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche.

Die drei TripleTrack Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.8

von 5

52

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ10 Shaving unit verfasst

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Diese Bewertung wurde für RQ10 Shaving unit verfasst

02/12/2013

België

België

Doet wat het moet doen.

Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.

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Diese Bewertung wurde für RQ10/50 scheerhoofden verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ10/50 scheerhoofden verfasst

02/12/2013

België

België

prima

excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ10/50 scheerhoofden verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RQ10/50 scheerhoofden verfasst

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