Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Lithium-Ionen-Akku
Präzisionskamm mit 14 Einstellungen
Nass oder trocken verwendbar
LED-Digitalanzeige
Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.
Die innovative 360-Grad-Klinge ist in alle Richtungen schwenkbar, um sich an die Gesichtskonturen anzupassen. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und Kontrolle. So können Sie selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – mit weniger Zügen und mehr Komfort.
Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie eine der 14 einstellbaren Schnittlängen aus, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom leichten Stoppelbart bis zum Dreitagebart oder längeren Bart.
4.3
von 5
1900
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
wernschi
16/04/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Rasierer - würde ich wieder kaufen.
Handlicher Rasierer, der von der Handhabung ähnlich wie ein Nassrasierer ist, aber eben auch verschieden Längen zulässt, ohne dass viel Wasser im Badezimmer steht ;-) Alles gut - einzig der verstellbarer Längenaufsatz ist etwas filigran...da habe ich jetzt schon Zweifel an dessen Langlebigkeit.
Vorteile
Handlich, potenter Akku, fast so gut wie ein Nassrasierer
Nachteile
verstellbarer Längenaufsatz doch sehr filigran und vermutlich nicht langlebig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst
sibi1102
21/03/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Tut was es soll
Einfache Bedienung und gute Ergebnisse, für mich sehr praktisch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst
Mu72
10/11/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Produkt, einfache Bedienung
Einfache Bedienung, guter Akku, ausreichendes Zubehör
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Vs its predecessor while shaving
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: zwei vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.