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Eingestellt
Lithium-Ionen-Akku
Präzisionskamm mit 12 Einstellungen
Nass oder trocken verwendbar
Akkuanzeige
Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.
Trimmen Sie Ihren Dreitagebart auf Ihre bevorzugte Länge. Ihr Philips OneBlade wird mit einem Präzisionskamm mit 12 Längen geliefert, mit dem Sie alles von einem leichten Stoppelbart über eine präzise Rasur bis hin zu einem längeren Bart kreieren können.
Mit der doppelseitigen Klinge erhalten Sie in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass Sie jedes Haar sehen können, das Sie schneiden.
Auszeichnungen
4.3
von 5
1900
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
wernschi
16/04/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Rasierer - würde ich wieder kaufen.
Handlicher Rasierer, der von der Handhabung ähnlich wie ein Nassrasierer ist, aber eben auch verschieden Längen zulässt, ohne dass viel Wasser im Badezimmer steht ;-) Alles gut - einzig der verstellbarer Längenaufsatz ist etwas filigran...da habe ich jetzt schon Zweifel an dessen Langlebigkeit.
Vorteile
Handlich, potenter Akku, fast so gut wie ein Nassrasierer
Nachteile
verstellbarer Längenaufsatz doch sehr filigran und vermutlich nicht langlebig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst
sibi1102
21/03/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Tut was es soll
Einfache Bedienung und gute Ergebnisse, für mich sehr praktisch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/30 Face + Body verfasst
Mu72
10/11/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Produkt, einfache Bedienung
Einfache Bedienung, guter Akku, ausreichendes Zubehör
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.