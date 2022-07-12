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Eingestellt
Trimmen, stylen und rasieren
3 Originalklingen
Recycelbare Verpackung aus Papier**
Eine Klinge hält bis zu 4 Monate*
Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.
Geeignet für OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) und OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Langlebige Edelstahlklinge hält bis zu 4 Monate*, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt, wenn die Klinge nicht mehr perfekt scharf ist. Dann sollte die Klinge für ein optimales Rasurergebnis ausgetauscht werden.
4.0
von 5
183
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Panda2004
12/07/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
One blade ersatzklingen
Die one blade ersatzklingen und der rasierer selbst ist in einer guten Qualität ich bin zufrieden außer das die ersatzklingen sehr teuer sind
Vorteile
Nass und trocken rasieren kannst
Nachteile
Das er und die ersatzklingen so teuer sind
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Wuff61
24/03/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Qualität
Zum rasieren. Hält überdurchschnittlich lange. Tolles Produkt
Vorteile
Lange Schärfe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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spanoki
15/03/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Alles was Mann braucht.
Die OneBlade Klingen sind für die Rasur bzw. kürzung bei einem Vollbart das ultimative Werkzeug . Wie bei anderen Bardschneider gibt es weit weniger zu Reinigen im Umfeld. Schneideleistung für das kleine Ding ist enorm . Werde sie wieder kaufen.
Vorteile
Ideal auf Reisen und zu Hause.
Nachteile
Ist es wert, könnte aber billiger sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP230/50 Ersatzklinge verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
Bei entsprechenden Recycling-Einrichtungen