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  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
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  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts mit Zubehör
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Eingestellt

Multigroom series 3000Multitrim-Set

QG3190/00

3

| (33) Bewertungen

Überragende Sichtbarkeit, maximale Präzision

Dank der revolutionären MicroBlade-Technologie dieses Philips Multitrim-Sets können Sie jeden beliebigen Haarstil mit absoluter Präzision und ohne unerwünschte Haare kreieren.

Alle Vorteile anzeigen
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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Überragende Sichtbarkeit, maximale Präzision

  • Pro

  • 9 in 1

  • Wasserfest

100 % wasserdicht für eine Verwendung unter der Dusche und eine leichte Reinigung

100 % wasserdicht für eine Verwendung unter der Dusche und eine leichte Reinigung

100 % wasserdicht für eine einfache Verwendung und Reinigung

MicroBlade-Technologie für unvergleichbare Präzision

MicroBlade-Technologie für unvergleichbare Präzision

Dank der revolutionären MicroBlade-Technologie können Sie jeden beliebigen Haarstil mit absoluter Präzision kreieren.

Schärfer als Titan*: Gehärtete Stahlklingen für eine lange Lebensdauer

Schärfer als Titan*: Gehärtete Stahlklingen für eine lange Lebensdauer

Die gehärteten, selbstschärfenden Inox-Stahlklingen sind schärfer als Titan*.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.0

von 5

33

Bewertungen

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Simplicity

This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit verfasst

05/01/2020

España

España

Verifizierter Käufer

Muy buen cortador y fácil de utilizar

De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-05

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-05

24/05/2012

Italia

Italia

Ottimo apparecchio, funzionale e comodo

Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale verfasst

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