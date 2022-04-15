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Eingestellt
Support
QG3020/10
Eingestellt
Mein Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider lädt nicht
Der Akku meines Philips Groomers/Haarschneiders wird schnell leer
Meine Haut ist nach der Verwendung von Philips Groomer gereizt
Der Philips Groomer schneidet meine Haare ungleichmäßig
Mein Philips Groomer/Haarschneider funktioniert nicht.
Mein Philips Groomer/Haarschneider macht ungewöhnliche Geräusche
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts