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11
T
Tage
15
Std.
Stunden
48
Min.
Minuten
27
Sek.
Sekunden
Eingestellt
Professionelle Präzision
Dieser Philips Haarschneider wurde für maximale Präzision entwickelt und bietet ein digitales Display und die meisten Längeneinstellungen auf dem Markt. Nach einer Schnellladung kann das Gerät 60 Minuten lang ohne Kabel verwendet werden. Für einen jederzeit präzisen Style.
Titaniumklingen
41 einstellbare Schnittlängen
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Kamm, Schere und Aufbewahrungsetui
Verbesserte Titaniumklingen für eine überragende Schneideleistung und dauerhaft scharfe Klingen
Alle unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten eine zweijährige weltweite Garantie. Die Spannungsanpassung erfolgt weltweit automatisch und Sie benötigen kein Öl.
Öffnen Sie einfach den Scherkopf, und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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4.2
von 5
703
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Edial18
29/11/2015
Österreich
Preis/Leistung ist in Ordnung
Produkt funktioniert nach 3,5 Jahren noch immer sehr gut!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QC5130/15 Haarschneider f. d. ganze Familie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QC5130/15 Haarschneider f. d. ganze Familie verfasst
Elwickos
28/07/2013
Österreich
Easy Handhabung
Es gibt bessere und schlechtere Haarschneider aber für diesen Preis ist das ein Top Produkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 5000 QC5360 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 5000 QC5360 Haarschneider verfasst
Klabautermann
28/07/2013
Österreich
Sauberer Haarschnitt ohne Rupfen
Der Haarschnitt erfolgt ohne Rupfen, die variable Längeneinstellung ist praktisch. Mit dem Lithium-Ionen-Akku ist der Haarschneider lange und auch rasch einsetzbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 QC5380/80 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 QC5380/80 Haarschneider verfasst
Euromonitor International, Einzelhandelsumsatz in Stückzahlen, elektrische Pflegeprodukte bestehend aus einer Kombination der Kategorien Körperrasierer, elektrische Gesichtsreiniger und Haarpflegegeräte, Daten für 2025.