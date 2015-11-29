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Eingestellt

Hairclipper series 7000Haarschneider

QC5390/80

4.2

| (703) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

Professionelle Präzision

Dieser Philips Haarschneider wurde für maximale Präzision entwickelt und bietet ein digitales Display und die meisten Längeneinstellungen auf dem Markt. Nach einer Schnellladung kann das Gerät 60 Minuten lang ohne Kabel verwendet werden. Für einen jederzeit präzisen Style.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Die weltweit führende Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Professionelle Präzision

  • Titaniumklingen

  • 41 einstellbare Schnittlängen

  • 60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Kamm, Schere und Aufbewahrungsetui

Überragende Schneideleistung dank titaniumbeschichteter Klingen

Überragende Schneideleistung dank titaniumbeschichteter Klingen

Verbesserte Titaniumklingen für eine überragende Schneideleistung und dauerhaft scharfe Klingen

2 Jahre Garantie, automatische Spannungsanpassung, kein Öl notwendig

2 Jahre Garantie, automatische Spannungsanpassung, kein Öl notwendig

Alle unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten eine zweijährige weltweite Garantie. Die Spannungsanpassung erfolgt weltweit automatisch und Sie benötigen kein Öl.

Aufklappbarer Kopf für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser

Aufklappbarer Kopf für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser

Öffnen Sie einfach den Scherkopf, und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

703

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

29/11/2015

Österreich

Österreich

Preis/Leistung ist in Ordnung

Produkt funktioniert nach 3,5 Jahren noch immer sehr gut!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QC5130/15 Haarschneider f. d. ganze Familie verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für QC5130/15 Haarschneider f. d. ganze Familie verfasst

28/07/2013

Österreich

Österreich

Easy Handhabung

Es gibt bessere und schlechtere Haarschneider aber für diesen Preis ist das ein Top Produkt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 5000 QC5360 Haarschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 5000 QC5360 Haarschneider verfasst

28/07/2013

Österreich

Österreich

Sauberer Haarschnitt ohne Rupfen

Der Haarschnitt erfolgt ohne Rupfen, die variable Längeneinstellung ist praktisch. Mit dem Lithium-Ionen-Akku ist der Haarschneider lange und auch rasch einsetzbar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 QC5380/80 Haarschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 QC5380/80 Haarschneider verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Euromonitor International, Einzelhandelsumsatz in Stückzahlen, elektrische Pflegeprodukte bestehend aus einer Kombination der Kategorien Körperrasierer, elektrische Gesichtsreiniger und Haarpflegegeräte, Daten für 2025. 