Nun möchte ich meine Eindrücke zu dem PX840T von Philips schildern, welches ich seit ca. 2 Wochen besitze. ERSTER EINDRUCK Der erste Eindruck ist durchweg positiv. Man erhält ein kompaktes Gerät, welches sich sehr wertig anfühlt. Das Produkt ist gut verpackt und eine Schnellstartanleitung liegt bei. Diese Anleitung ist eigentlich gar nicht notwendig, da die Bedienung sich selbst erklärt und dabei nichts falsch machen kann, was man nicht in wenigen Schritten rückgängig machen kann. GESAMTEINDRUCK Nach 2 Wochen im Besitz des Produktes möchte ich mein Gesamteindruck ziehen. Es deckt sich mit dem ersten Eindruck. Das Gerät fühlt sich auch bei der intensiven Nutzung hochwertig an und der Klang überzeugt. Hierbei gibt es die Funktion, dass man zusätzlich die Bässe verstärken kann (Dynamic Bass Boost). Auch vorgebende Einstellungen für den Equalizer sind einprogrammiert. Man kann zwischen Jazz, Techno, Rock, Pop und Samba unterschieden werden. Dies ist ganz hilfreich, wenn man sich nicht wirklich mit einem Equalizer auskennt, aber trotzdem die Musik dem Genre ausrichten möchte. Mir persönlich ist der Unterschied etwas zu gering, aber das ist Geschmackssache. Praktisch ist auch die Möglichkeit das Gerät mit Batterien zu bestücken, so dass keine Steckdose erforderlich ist. Die Laufzeit mit Batterien ist in Ordnung, reicht für einen Vatertag locker aus. FUNKTIONEN Als Eingangsquelle kann zwischen CD, USB, Bluetooth, Radio und AUX gewählt werden. CD / USB Hier bietet das Gerät die normalen Funktionen, welche man erwartet. Man kann zwischen Liedern und Alben wechseln und verschiedene Modi wählen, um z.B. das Album oder den Titel zu wiederholen. Die Navigation gestaltet sich übersichtlich, die Anleitung ist hier etwas verwirrend, man sollte einfach probieren. BLUETOOTH Die Koppelung mit dem Smartphone klappt einwandfrei. Einmal gekoppelt, verbinden sich die Geräte bei eingeschaltetem Bluetooth automatisch, ohne dass man in das Einstellungsmenü des Smartphones muss. Auch Vor und Zurück, sowie Pause und Play der Songs ist direkt an der Soundmaschine möglich. RADIO Hier hat man die Wahl zwischen AM und FM. Eine manuelle Eingabe der Frequenz oder die automatische Suche nach einem Sender sind möglich. Sender können eingespeichert werden, bis zu 20 Stück sind möglich, was für mich deutlich ausreicht. Ich komme bereits mit 5 – 10 zurecht. Die Navigation hier ist auch übersichtlich, was man nicht unbedingt direkt aus der Anleitung her erkennt. Hier gilt wieder das Prinzip: einfach ausprobieren. AUX Ein simpler AUX Anschluss ist ebenfalls mit an Bord, was ich sehr nützlich und äußert positiv finde. Es ist für die Meisten immer noch die einfachste Art Geräte miteinander zu verbinden. Kein Koppeln, kein Nichts. Außerdem besitzt jedes Gerät solch einen Anschluss (Kopfhörer-Anschluss). Nützliche Funktionen wie das Vor und Zurück der Musik ist natürlich technisch bedingt nicht möglich. Dass kein passendes Kabel beiliegt, finde ich auch schade. Das kann man bei dem Preis eigentlich erwarten. LIGHTS Bei den Lights hat man die Möglichkeit sie auszuschalten und zwei anderen Modi. Zum einen ein Modi, welcher sanfter Übergänge zwischen den Farbwechseln macht und alles etwas ruhiger wirken lässt. Der zweite Modus ist etwas impulsiver, welcher für eine Party sicher gut geeignet ist. Auch zu einem Workout passt es. Die Lights sind mein persönliches Highlight des Gerätes. SOUND Der Sound überzeugt. Die Lautstärke ist sensationell für ein solch kompaktes Gerät. Die Bässe sind die tief und nicht verzerrt. Bei der maximalen Lautstärke und längeren Betrieb (was aber wirklich sehr laut ist) kann man ein kleines Rauschen und nicht mehr so klare Töne hören. Jedoch frage ich mich, wer überhaupt auf dieser Lautstärke länger hören kann, daher ist dieser Punkt eigentlich irrelevant. Die verschiedenen Soundmodi sind ebenfalls gelungen. Persönlich könnte an den vordefinierten Equalizer gearbeitet werden, da der Unterschied für mich zu gering ausfällt. FAZIT Insgesamt überzeugt mich das Produkt. Jedoch ist der Preis nicht für ein Kauf für zwischendurch gedacht, welchen sich man trotzdem gut überlegen sollte. Schade ist auch, dass kein AUX-Kabel im Lieferumfang enthalten ist. Die LIGHTS, welche zum Rhythmus blinken, finde ich ein sehr gelungenes Gimmick, was für den einen oder anderen Hingucker sorgt. Sucht man nach einem Gerät, welches mobil und zugleich guten, hochwertigen Sound liefert ist man hier richtig. Denn hier spricht eindeutig die Qualität, was man bei dem Preis auch erwarten kann.