ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
  • Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

PerfectCare 7000 SeriesDampfbügelstation

PSG7300/70

4.7
| (149) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß
Die neue PerfectCare Series 7000 wurde für müheloses Bügeln mit automatischem Dampfausstoß entwickelt. Mit unserer Bewegungssensor-Technologie wird beim Bügeln leistungsstarker automatischer Dampf freigesetzt. Die OptimalTEMP Technologie garantiert, dass keine Brandflecken auf bügelbaren Kleidungsstücken entstehen.
Alle Vorteile anzeigen

Müheloses Bügeln. Ausgezeichnete Ergebnisse.

Schnelles Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

  • Automatischer Dampf mit Bewegungserkennung per Sensor

  • Vertikaldampf-Funktion für Vorhänge und hängende Kleidung

  • Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP

  • Dampfausstoß von bis zu 170 g/min und Dampfstoß von 650 g

  • 1 Std. Bügeln mit großem 1,5-Liter-Wasserbehälter

Intelligenter automatischer Dampfstoß für müheloses Bügeln

Intelligenter automatischer Dampfstoß für müheloses Bügeln

Die Bewegungssensor-Technologie erkennt, wenn sich das Bügeleisen über deine Kleidung bewegt und gibt automatisch starken Dampf ab. Genieße müheloses und schnelles Bügeln, während das Bügeleisen sich um alles kümmert.

TurboPower-Dampfmotor für kraftvollen Dampf

TurboPower-Dampfmotor für kraftvollen Dampf

TurboPower-Dampfeinheit für ein verbessertes Bügelerlebnis und stärkeren Dampfausstoß ohne Unterbrechungen. Die TurboPower-Engine reduziert nasse Stellen auf deiner Kleidung beim Bügeln*, sodass sie direkt ohne weiteres Trocknen in den Kleiderschrank kann.

SteamGlide Elite Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit

SteamGlide Elite Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit

SteamGlide Elite ist unsere neueste und fortschrittlichste Technologie für ultimative Gleitfähigkeit und ausgezeichnete Kratzfestigkeit. Die fortschrittliche Nanotitan-Beschichtung sorgt für hervorragende Gleitfähigkeit auf allen Kleidungsstücken und liefert so die schnellsten Ergebnisse.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

149

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

30/03/2026

Deutschland

Deutschland

Einfach perfekt.

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Die Dampfbügel Station ist einfach toll. Sie ist unglaublich leistungsstark und erleichtert mir das Bügeln total. Das Bügeln geht einfach easy und schnell. Das automatische Dampfsystem ist ein echtes Highlight. Mit dieser Bügelstation fang ich das Bügeln an zu lieben.

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series verfasst

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series verfasst

11/01/2026

Deutschland

Deutschland

Real Steampunk

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Eine wirklich tolle und handliche Dampfbügelstation. Ich bügel eigentlich selten bis gar nicht. Da ich allerdings wieder mit dem Nähen angefangen habe, kam sie wie gerufen. Die Kabel sind lang genug auch für ein Bügelbrett. Innerhalb von 3 Minuten ist die Station startklar. Da ich dicke Vorhänge genäht habe, testete ich auf dem Boden. Die Vorhänge waren ratz fatz glatt. Ich bin ziemlich happy mit dem Teil und kann es wärmstens empfehlen!

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series verfasst

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series verfasst

09/01/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Bügelstation!

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Wahnsinn, wie viel Technik mittlerweile in einem Bügeleisen steckt! Für mich war es immer eine reine Glückssache, die richtige Temperatur beim Bügeleisen einzustellen. Jetzt brauche ich mir darüber gar keine Gedanken mehr machen, denn Philips garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Die Station meldet sich, wenn der Wassertank leer ist, ebenso wenn sie entkalkt werden muss. Es gibt eine automatische Abschaltung - "habe ich das Bügeleisen wirklich ausgeschaltet?" gehört somit der Vergangenheit an. Für mich ein weiterer Pluspunkt: man kann nicht nur diagonal, sondern dank automatischem Dampf auch vertikal bügeln! Die Bügelstation lässt sich mit klappbarem Griff, trotz der Größe, gut verstauen. Das Bügeleisen kann dabei durch eine Sicherung nicht runter fallen. Diese Station ist für mich ein großes Upgrade und erleichtert das Bügeln um einiges.

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series verfasst

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. im Vergleich zum PSG8000S

  2. Im Vergleich zum MAX-Modus

  3. Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231