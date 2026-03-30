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Automatischer Dampf mit Bewegungserkennung per Sensor
Vertikaldampf-Funktion für Vorhänge und hängende Kleidung
Garantiert keine Brandflecken auf jeglicher Art von Kleidung dank OptimalTEMP
Dampfausstoß von bis zu 170 g/min und Dampfstoß von 650 g
1 Std. Bügeln mit großem 1,5-Liter-Wasserbehälter
Die Bewegungssensor-Technologie erkennt, wenn sich das Bügeleisen über deine Kleidung bewegt und gibt automatisch starken Dampf ab. Genieße müheloses und schnelles Bügeln, während das Bügeleisen sich um alles kümmert.
TurboPower-Dampfeinheit für ein verbessertes Bügelerlebnis und stärkeren Dampfausstoß ohne Unterbrechungen. Die TurboPower-Engine reduziert nasse Stellen auf deiner Kleidung beim Bügeln*, sodass sie direkt ohne weiteres Trocknen in den Kleiderschrank kann.
SteamGlide Elite ist unsere neueste und fortschrittlichste Technologie für ultimative Gleitfähigkeit und ausgezeichnete Kratzfestigkeit. Die fortschrittliche Nanotitan-Beschichtung sorgt für hervorragende Gleitfähigkeit auf allen Kleidungsstücken und liefert so die schnellsten Ergebnisse.
4.7
von 5
149
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
BesmaC
30/03/2026
Deutschland
Einfach perfekt.
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Die Dampfbügel Station ist einfach toll. Sie ist unglaublich leistungsstark und erleichtert mir das Bügeln total. Das Bügeln geht einfach easy und schnell. Das automatische Dampfsystem ist ein echtes Highlight. Mit dieser Bügelstation fang ich das Bügeln an zu lieben.
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series verfasst
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mandys79_5481
11/01/2026
Deutschland
Real Steampunk
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Eine wirklich tolle und handliche Dampfbügelstation. Ich bügel eigentlich selten bis gar nicht. Da ich allerdings wieder mit dem Nähen angefangen habe, kam sie wie gerufen. Die Kabel sind lang genug auch für ein Bügelbrett. Innerhalb von 3 Minuten ist die Station startklar. Da ich dicke Vorhänge genäht habe, testete ich auf dem Boden. Die Vorhänge waren ratz fatz glatt. Ich bin ziemlich happy mit dem Teil und kann es wärmstens empfehlen!
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series verfasst
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the_years_gone_by_6178
09/01/2026
Deutschland
Tolle Bügelstation!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Wahnsinn, wie viel Technik mittlerweile in einem Bügeleisen steckt! Für mich war es immer eine reine Glückssache, die richtige Temperatur beim Bügeleisen einzustellen. Jetzt brauche ich mir darüber gar keine Gedanken mehr machen, denn Philips garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Die Station meldet sich, wenn der Wassertank leer ist, ebenso wenn sie entkalkt werden muss. Es gibt eine automatische Abschaltung - "habe ich das Bügeleisen wirklich ausgeschaltet?" gehört somit der Vergangenheit an. Für mich ein weiterer Pluspunkt: man kann nicht nur diagonal, sondern dank automatischem Dampf auch vertikal bügeln! Die Bügelstation lässt sich mit klappbarem Griff, trotz der Größe, gut verstauen. Das Bügeleisen kann dabei durch eine Sicherung nicht runter fallen. Diese Station ist für mich ein großes Upgrade und erleichtert das Bügeln um einiges.
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Dampfbügelstation 8000 Series verfasst
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im Vergleich zum PSG8000S
Im Vergleich zum MAX-Modus
Von einem externem Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute Dampfzeit geprüft: Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231