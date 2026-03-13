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Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie entkalke ich meine Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich die Bügelsohle meiner Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich den Wasserbehälter meiner Philips Dampfbügelstation?
Mein Bügelbrett ist nass und auf dem Boden sind Wasserflecken
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Der Dampfstoß der Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht
Meine Philips Dampfbügelstation heizt nicht mehr auf
Wasser/Dampf tritt aus dem Decalc Verschluss und unter dem Sockel meiner Philips Dampfbügelstation aus
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