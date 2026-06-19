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  • Ultraschnell. Besonders kompakt.
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PerfectCare 6000 SeriesDampfbügelstation

PSG6023/30

3 Auszeichnungen

Ultraschnell. Besonders kompakt.
Die PerfectCare 6000 Series kombiniert beste Dampfleistung mit einem neuen, kompakten Design. Für schnelleres Bügeln ohne Kompromisse beim Stauraum. Dank OptimalTEMP Technologie garantiert ohne Brandflecken*.
Alle Vorteile anzeigen

Ultraschnell. Besonders kompakt.

  • Starker Dampfausstoß

  • Garantiert ohne Brandflecken

  • Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l

  • Kompakt

OptimalTEMP Technologie – garantiert ohne Brandflecken

Mit der OptimalTEMP Technologie erzielst du hervorragende Ergebnisse mit einer idealen Temperatureinstellung. Garantiert ohne Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen – auch bei unbeaufsichtigtem Abstellen. Du kannst es problemlos auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen.

Smart Calc-Clean zur Verlängerung der Lebensdauer des Bügeleisens

Die Pflege des Dampfgenerators ist mit Smart Calc Clean, dem integrierten Entkalkungssystem, besonders einfach. Eine Erinnerung zeigt an, wann eine Entkalkung erforderlich ist, und der mitgelieferte Behälter ermöglicht eine sichere und komfortable Durchführung. Da das System wiederverwendbar ist, werden Kosten gespart und zusätzliche Kartuschen sind nicht erforderlich.

Leistungsstarker Dampfausstoß für Faltenentfernung

Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Haftungsausschlüsse

  1. Auf allen bügelbaren Stoffen