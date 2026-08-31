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Professionelle DJ-Kopfhörer-Kabel

PHC120/00

Wechseln zwischen Musik und Anrufen

Mit dem Headset-Kabel und der integrierten Steuerung keine Anrufe mehr verpassen

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Mit den Kopfhörern A5-PRO, A3-PRO und A1-PRO

Wechseln zwischen Musik und Anrufen

Integrierter Regler und Mikrofon wechselt zwischen Musik und Anrufen

Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.

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