Pet Series

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PAW0020/01
12 Monate lang frisches Futter
Rund-um-die-Uhr-Versorgung an jedem Ort und zu jeder Zeit. Der Beutel zur Feuchtigkeitsregulierung enthält Kieselgelpartikel, die geruchlos und nicht korrosiv sind und dafür sorgen, dass deine Katze immer frisches Futter hat. Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme sorgt für lange Frische.
Frische bei jedem Happen
Geruchlos und ungiftig
Hergestellt aus Kieselgel
12er-Pack
Enthält geruchlose, ungiftige und nicht korrosive Kieselgelpartikel mit hoher Feuchtigkeitsabsorptionsrate, die Frische bei jedem Bissen garantieren.
Um das Futter deiner Katze frisch zu halten, ist es wichtig, die Filter regelmäßig auszutauschen. Wir empfehlen, sie alle 30 Tage zu wechseln, um eine optimale Frische zu gewährleisten.
Um die Wirkung zu erhalten, öffne die luftdichte Umverpackung erst bei Bedarf. Bringe den inneren auslaufsicheren Beutel im Fach oben im Futterautomaten an.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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