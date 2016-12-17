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Eingestellt

Klassisches Micro-Soundsystem

OTT2000B/12

3.5

| (12) Bewertungen

Verleihen Sie Ihren LPs wieder Gehör

Der Original-Plattenspieler ist eine Reminiszenz an den legendären Philips Schallplattenspieler AG4131 aus dem Jahr 1965 und verfügt über einen hocheffizienten Lautsprecher, einen dynamisch ausgewogenen Plattenteller sowie über eine kabellose Streamingfunktion über Bluetooth und USB-Ripping für MP3-Aufnahmen.

Alle Vorteile anzeigen

mit Plattenteller und kabelloser Musikübertragung

Verleihen Sie Ihren LPs wieder Gehör

  • Bluetooth®

  • Plattenteller für LP-Vinylplatten

  • Musik von LP, CD, UKW auf USB kopieren

  • 4 W

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Zeitgenössische Neuinterpretation des ikonischen Retro-Designs

Technische Daten

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Bewertungen

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3.5

von 5

12

Bewertungen

2

17/12/2016

España

España

Regreso al sonido del vinilo

Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.

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Diese Bewertung wurde für OTT2000B Microcadena clásica verfasst

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04/02/2016

België

België

Verifizierter Käufer

gevonden

we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.

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Diese Bewertung wurde für OTT2000B Classic-microgeluidssysteem verfasst

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20/05/2016

Deutschland

Deutschland

Anleitung ist Verbesserungswürdig

Das Gerät selbst ist perfekt. Guter Klang und gute Ausstattung. Allerdings sollte die Anleitung alle Vorgänge ausführlicher erklären. Das suchen nach der richtigen Landessprache ist ein wenig mühsam, aber dennoch in Ordnung.

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Diese Bewertung wurde für OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem verfasst

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Diese Bewertung wurde für OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem verfasst

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