Haartrimmer gibt es ja oft im Billigregal. Genau so ein Plastikding hatte ich. Es kam immer mal wieder vor, dass dieses Teil mir ein Haar rausgezogen hat, dass war recht unangenehm. Ausserdem waren sie schwer zu reinigen und normalerweise sind sie so hässlich, dass man sie nicht offen rumliegen lassen will. Als ein neues Gerät gekauft werden musste habe ich zum Philips gegriffen. Es sieht gut aus, lässt sich leicht (unterm Wasserhahn) reinigen, ist hochwertig verarbeitet und funktioniert einwandfrei. Es reisst einem auch nicht die Haare raus. Mittlerweile ist es auch schon 2 - 3 Jahre in meinem Besitz. Ich würde es jederzeit wieder kaufen. Ein Verbesserungsvorschlag: Das "Schneidwerk" wird durch eine Plastikkappe geschützt. Nachdem man das Gerät unter dem Wasserhahn gereinigt hat, möchte man die Kappe nicht direkt wieder aufsetzen (man will schliesslich alles trocknen lassen). Es wäre hervorragend, wenn das Gerät auch mit Kappe trocknen würde. Eventuell eine Kappe mit Löchern o. Ä. ??? Dann würde allerdings wiederrum Schmutz in das Gerät kommen können... insgesamt schwierig zu lösen, ich wüsste auch kein Konkurrenzprodukt bei dem das möglich ist, daher hat dies keine Auswirkung auf die Bewertung.