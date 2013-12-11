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Eingestellt

Nose trimmer series 3000Wasserdichter Nasenhaartrimmer

NT9110/10

4.1
| (296) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.
Sicher, einfach, schnell
Der Nasen-, Ohrhaar- und Augenbrauentrimmer von Philips verwendet einen leistungsstarken Präzisionsmikrotrimmer für ein sicheres, schnelles und einfaches Trimmerlebnis
Alle Vorteile anzeigen

für Nasenhaar, Ohrhaar und Augenbrauen

Sicher, einfach, schnell

  • Nasenhaar, Ohrenhaar und Augenbrauen

  • SafeGuard-Röhrentrimmer

  • 2 Kammaufsätze für Augenbrauen

Idealer Winkel für einfache Erreichbarkeit und maximalen Komfort

Idealer Winkel für einfache Erreichbarkeit und maximalen Komfort

SafeGuard-Trimmer zur Vermeidung von Zupfgefühl und Schnittverletzungen

SafeGuard-Trimmer zur Vermeidung von Zupfgefühl und Schnittverletzungen

Die Schneideeinheit des revolutionären Philips SafeGuard-Trimmers wird durch eine äußerst dünne Scherfolie geschützt, die Ihre Haut schont. Außerdem können sich so die Härchen nicht in zwei beweglichen Klingen verfangen, wodurch ein unangenehmes Zupfgefühl vermieden wird.

Soft-Touch-Griff für maximale Kontrolle

Soft-Touch-Griff für maximale Kontrolle

Die Soft-Touch-Griffelemente aus Gummi garantieren einen sicheren Halt selbst in feuchten Umgebungen, sodass Sie das Gerät jederzeit sicher bedienen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

296

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

11/12/2013

Österreich

Österreich

Produkt ist sehr zu empfehlen!

Der beste Trimmer den ich je hatte. Mit vergleichbaren Produkten anderer Hersteller, der Beste!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wasserdichter Nasenhaartrimmer verfasst

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02/08/2013

Österreich

Österreich

Sehr leichtes und robustes Grät

Einfach ein tolles Gerät schneitet präzize und ist sehr leise.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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01/08/2013

Österreich

Österreich

Einfach Super

Der Philips Nasen-, Ohrhaar- und Augenbrauentrimmer NT9110/10 hat ein tolles Design, liegt gut in der Hand und ist für das kürzen der Nasenhaare oder Ohrhaare bestens geeignet. Auch die Augenbrauen lassen sich präzise trimmen. Ein gelungenes Produkt! Konkurrenzprodukte sind manchmal günstiger aber in der Anwendung schlägt der Philips Trimmer andere Produkte eindeutig!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wasserdichter Nasenhaartrimmer verfasst

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