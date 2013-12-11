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Eingestellt
Nasenhaar, Ohrenhaar und Augenbrauen
SafeGuard-Röhrentrimmer
2 Kammaufsätze für Augenbrauen
Die Schneideeinheit des revolutionären Philips SafeGuard-Trimmers wird durch eine äußerst dünne Scherfolie geschützt, die Ihre Haut schont. Außerdem können sich so die Härchen nicht in zwei beweglichen Klingen verfangen, wodurch ein unangenehmes Zupfgefühl vermieden wird.
Die Soft-Touch-Griffelemente aus Gummi garantieren einen sicheren Halt selbst in feuchten Umgebungen, sodass Sie das Gerät jederzeit sicher bedienen können.
4.1
von 5
296
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Carboni
11/12/2013
Österreich
Produkt ist sehr zu empfehlen!
Der beste Trimmer den ich je hatte. Mit vergleichbaren Produkten anderer Hersteller, der Beste!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT9110/10 Wasserdichter Nasenhaartrimmer verfasst
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Ilhan76
02/08/2013
Österreich
Sehr leichtes und robustes Grät
Einfach ein tolles Gerät schneitet präzize und ist sehr leise.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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OttoP
01/08/2013
Österreich
Einfach Super
Der Philips Nasen-, Ohrhaar- und Augenbrauentrimmer NT9110/10 hat ein tolles Design, liegt gut in der Hand und ist für das kürzen der Nasenhaare oder Ohrhaare bestens geeignet. Auch die Augenbrauen lassen sich präzise trimmen. Ein gelungenes Produkt! Konkurrenzprodukte sind manchmal günstiger aber in der Anwendung schlägt der Philips Trimmer andere Produkte eindeutig!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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