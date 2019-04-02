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Eingestellt
Garantiert kein Zupfen
Schutzsystem, idealer Winkel
Vollständig abwaschbar, AA-Batterie
2 Aufsätze für Augenbrauen, Schutzhülle
Dank der revolutionären ProtecTube-Technologie wird die Schneideeinheit durch eine äußerst dünne Scherfolie mit abgerundeten Spitzen geschützt, um Hautreizungen zu verhindern. Zudem sorgt die Schneideeinheit dafür, dass sich keine Härchen in den beweglichen Klingen verfangen und vermeidet so ein unangenehmes Zupfgefühl.
Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer wurde mit einem perfekten Winkel konzipiert, um ganz einfach Haare in den Ohren, der Nase und an den Augenbrauen zu erreichen. Mit dem Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer können Sie sicher sein, dass alle unerwünschten Haare gründlich entfernt werden.
Die Schneideeinheit und der Scherkorb verfügen über besonders präzise und scharfe Schneideschlitze, um alle Haare schnell und gründlich zu entfernen.
4.2
von 5
526
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Wezza
02/04/2019
Österreich
Perfekt
Ich liebe die Maschine ohne Philips meine Leben geht nicht einfach perfekt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Nasen-, Ohrhaar- u. Augenbrauentrimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Nasen-, Ohrhaar- u. Augenbrauentrimmer verfasst
Joalli
05/01/2019
Österreich
Schmerzfreie Haarentfernung
Die Anwendung des Trimmers erforderte Überwindung, da der Schneidkopf direkt über die Naseninnenwände geführt werden muss, um das beste Ergebnis zu erzielen. Die Nasenhaare werden geschnitten. Sie bleiben im Schneidwerkzeug nicht hängen und werden nicht ausgerissen. Die Anwendung hält für einen längeren Zeitraum.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Brett
07/08/2018
Österreich
5000
Ja, wirklich sehr gutes Gerät (wenn nich sogar das Beste für diesen Zweck). Man muss aber auch sagen, dass gepflegt sein ein bißchen Zeitaufwand erfordert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Sanfter Trimmer für Nasen-/Nackenhaar und Koteletten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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