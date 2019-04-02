Glücklicherweise durfte ich den Philips Series 5000 NT5175/16 Nasen & Ohr Haartrimmer dank einer tollen Aktion testen und vergleichen. Da ich bisher einen in die Jahre gekommenen Philips Nasen/Ohr Trimmer um € 15,- hatte (und auch nur diesen von Philips kannte), war ich sehr gespannt ob der Aufpreis beim neuen Modell nur wegen der zusätzlichen Aufsätze zu Stande kommt oder ob es sich auch beim Trimmer selbst bemerkbar macht. Geliefert wird neben dem blau/schwarzen Trimmer selbst noch 4 Aufsätze für individuelles trimmen, stylen, rasieren, ein kleines Bürstchen zum Reinigen, eine Schutzkappe, ein Stoffbeutel für die Aufbewahrung, eine AA-Batterie (mit der man erfahrungsgemäß sehr lange auskommt) und natürliche eine Anleitung (mehrsprachig). Der Trimmer liegt sehr gut in der Hand und wirkt im Vergleich zum alten Modell doch deutlich hübscher und hochwertiger. Was auch durch das leicht schwere Gewicht unterstützt wird. Genauso einfach wie eh und je wird auch der NT5175 mit einem einfachen Dreh ein- und ausgeschalten. Meinen Eindruck nach trimmt/rasiert er noch gründlicher und ist dabei leiser als sein Vorgänger. Die Aufsätze sind einfach und schnell auszuwechseln. Sie funktionieren allesamt gut, ich persönlich werde ihn aber weiterhin hauptsächlich für Nase und Ohren verwenden. Für andere Bereiche habe ich bereits hochwertige Einzelgeräte. Zum Reinigen verwendet man entweder das bei gelegte Bürstchen oder noch einfacher, man hält ihn unter fließendes Wasser (wasserfest). Was man allein aus Hygienegründen immer bevorzugen sollte. Mein Fazit: Einfach und unkompliziert. Der alte Trimmer war schon gut, aber die neue Philips 5000 Serie ist nun richtig gut, hübsch und vielseitig obendrein. Für Individualisten perfekt!