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Eingestellt
NP1100/12
Befreien Sie Ihre Musik
Der Philips Streamium Network Music Player NP1100 kann sowohl mit Ihrem PC als auch mit Ihrem Audiosystem verbunden werden und ermöglicht so einen kabellosen Zugriff auf die Musiksammlung auf Ihrem PC und auf Internet-Radio. Eine ganze Welt voller aufregender Musikoptionen!
Kostenloses Internet-Radio
Große LCD-Anzeige
Steuern Sie alle Streamium Funktionen bequem von der Couch aus. Durchsuchen Sie Ihre Musik einfach und schnell, und geben Sie sie wieder. Dank der alphanumerischen Suche, QuickJump und SuperScroll können Sie schnell auf den gewünschten Internet-Radiosender oder auf Ihre Lieblingsmusik vom PC zugreifen. Die Streamium Fernbedienung ist immer griffbereit.
Ihr Streamium Network Music Player kann auf vielerlei Art an ein Audiogerät Ihrer Wahl angeschlossen werden, d. h. über einen digitalen oder analogen Anschluss, tragbare Lautsprecher und sogar über Ihre Kopfhörer.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.2
von 5
112
Bewertungen
Marcilein
19/10/2018
Deutschland
Streamium Management
seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium NP1100 Network Music Player verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Marcilein
19/10/2018
Deutschland
Streamium Management
seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team
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Radioverrückter
11/10/2018
Deutschland
Grossartiges Gerät
Benütze den NP1100 bereits seit 2012 und bin mehr als zufrieden. Allerdings finde ich es schade, dass PHILIPS das Streamium Management nicht mehr einbettet, da es Sender gibt, die ohne Ende buffern. So konnte man bisher, andere URL' s manuell dort eingeben und siehe da...die Sender liefen einwandfrei. Bitte bitte wieder das Streamium Management für uns NP1100-Hörer öffnen :) liebes Philips-Team
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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