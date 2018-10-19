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Eingestellt

StreamiumNetwork Music Player

NP1100/12

3.2

| (112) Bewertungen

Befreien Sie Ihre Musik

Der Philips Streamium Network Music Player NP1100 kann sowohl mit Ihrem PC als auch mit Ihrem Audiosystem verbunden werden und ermöglicht so einen kabellosen Zugriff auf die Musiksammlung auf Ihrem PC und auf Internet-Radio. Eine ganze Welt voller aufregender Musikoptionen!

Alle Vorteile anzeigen

Musik vom PC und Internet kabellos genießen

Befreien Sie Ihre Musik

  • Kostenloses Internet-Radio

  • Große LCD-Anzeige

Großes Display, große Symbole und vergrößerter Text

Großes Display, große Symbole und vergrößerter Text

Fernbedienung zur einfachen Navigation

Fernbedienung zur einfachen Navigation

Steuern Sie alle Streamium Funktionen bequem von der Couch aus. Durchsuchen Sie Ihre Musik einfach und schnell, und geben Sie sie wieder. Dank der alphanumerischen Suche, QuickJump und SuperScroll können Sie schnell auf den gewünschten Internet-Radiosender oder auf Ihre Lieblingsmusik vom PC zugreifen. Die Streamium Fernbedienung ist immer griffbereit.

Digitale Anschlüsse

Digitale Anschlüsse

Ihr Streamium Network Music Player kann auf vielerlei Art an ein Audiogerät Ihrer Wahl angeschlossen werden, d. h. über einen digitalen oder analogen Anschluss, tragbare Lautsprecher und sogar über Ihre Kopfhörer.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.2

von 5

112

Bewertungen

19/10/2018

Deutschland

Deutschland

Streamium Management

seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Streamium NP1100 Network Music Player verfasst

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19/10/2018

Deutschland

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Streamium Management

seit einigen Tagen funktioniert das Streamium Management wieder. Danke liebes Philips-Team

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11/10/2018

Deutschland

Deutschland

Grossartiges Gerät

Benütze den NP1100 bereits seit 2012 und bin mehr als zufrieden. Allerdings finde ich es schade, dass PHILIPS das Streamium Management nicht mehr einbettet, da es Sender gibt, die ohne Ende buffern. So konnte man bisher, andere URL' s manuell dort eingeben und siehe da...die Sender liefen einwandfrei. Bitte bitte wieder das Streamium Management für uns NP1100-Hörer öffnen :) liebes Philips-Team

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Haftungsausschlüsse

  1. Für einige Funktionen ist eine Unterstützung des Breitband-Internetzugangs erforderlich.

  2. Einige Services sind nicht in allen Bereichen verfügbar.