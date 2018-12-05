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Eingestellt
Hören Sie nichts als erstklassigen Sound
Profitieren Sie von der hervorragenden Geräuschreduzierung des Fidelio NC1. Sie erhalten HiFi-Sound ohne Kompromisse, ohne Geräusche von außen. Die Möglichkeit, den Kopfhörer kompakt zusammenzufalten, sowie langanhaltender Tragekomfort machen ihn zum besten Begleiter auf langen Reisen oder beim täglichen Pendeln.
High Resolution Audio
On-Ear
Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
Anders als die meisten Kopfhörer mit Geräuschreduzierung funktioniert der Fidelio NC-1 mit oder ohne Akku und bietet in jedem Fall überlegene HiFi-Klangqualität – in jeder Umgebung. Wenn der Akku leer ist, können Sie einfach die aktive Geräuschunterdrückung deaktivieren und Ihre Musik weiterhin genießen.
Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40-mm-Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.
Als "Rauschen" bezeichnet man die elektronischen Geräusche, die Sie hören, wenn Sie Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung tragen, ohne dass jedoch Musik wiedergegeben wird. Unsere Fidelio-Geräuschunterdrückungstechnologie verringert das Rauschen deutlich, um zu gewährleisten, dass Ihr Hörerlebnis nicht durch störende Geräusche beeinträchtigt wird.
3.8
von 5
13
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Shin
05/12/2018
United Kingdom
Amazing overall quality!
Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.
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RodB
30/01/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Superb headphones
Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.
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Macchy
17/11/2015
United Kingdom
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Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.
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