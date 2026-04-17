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Philips Steam Airfryer Megabasket Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

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NA565/02

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Handbücher und Dokumentation

NA565 User Manual EU

  • PDF Datei, 16.5 MB
  • 11 May 2026

Nutze den extragroßen 10L-Korb oder teile ihn mit dem Trenner in zwei Fächer, um gleichzeitig zwei Gerichte zuzubereiten. SteamFry sorgt für saftige Leckereien mit extra Crunch wie Brot oder Hühnchen, Steam für zarte, aromatische Gerichte wie Gemüse oder Ravioli, und Airfry für Klassiker wie Pommes oder Nuggets.

  • PDF Datei
  • 2 June 2026

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