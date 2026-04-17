Nutze den extragroßen 10L-Korb oder teile ihn mit dem Trenner in zwei Fächer, um gleichzeitig zwei Gerichte zuzubereiten. SteamFry sorgt für saftige Leckereien mit extra Crunch wie Brot oder Hühnchen, Steam für zarte, aromatische Gerichte wie Gemüse oder Ravioli, und Airfry für Klassiker wie Pommes oder Nuggets.