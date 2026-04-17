Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Support
NA565/02
NA565 User Manual EU
Nutze den extragroßen 10L-Korb oder teile ihn mit dem Trenner in zwei Fächer, um gleichzeitig zwei Gerichte zuzubereiten. SteamFry sorgt für saftige Leckereien mit extra Crunch wie Brot oder Hühnchen, Steam für zarte, aromatische Gerichte wie Gemüse oder Ravioli, und Airfry für Klassiker wie Pommes oder Nuggets.
Philips Airfryer Grillkit mit fünf Spießen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270 / HD9280 / NA130 / NA23x / NA33x