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  • Steam, Airfry oder beides: SteamFry!
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Philips Airfryer 5000 mit Dampf 7,2 lAirfryers

NA543/00

5
| (13) Bewertungen
Steam, Airfry oder beides: SteamFry!
Genieße grenzenlose Vielfalt von saftigen Ravioli bis zu crunchy Hähnchen oder köstlichem Lachs. Mit dem Philips Steam Airfryer 5000 Series zauberst du Gerichte, die in anderen Airfryern nicht gelingen.
Alle Vorteile anzeigen

Mehr als nur ein Airfryer

Steam, Airfry oder beides: SteamFry!

  • Steam-Technologie für saftige Gerichte wie Gemüse oder Ravioli

  • SteamFry-Technologie für knusprig, saftige Gerichte wie Hähnchen oder Backwaren

  • Automatische Dampfreinigung

  • EasySlide Schiene für sicheres und einfaches Herausziehen des Korbs

  • RapidAir Plus-Technologie für gleichmäßig gegarte Speisen

Steam-Funktion für saftig gedämpfte Leckereien

Steam-Funktion für saftig gedämpfte Leckereien

Saftige Knödel oder Ravioli, zartes Gemüse oder herzhafter Lachs – all diese Gerichte lassen sich schonend im Airfryer dämpfen. Die Technologie sorgt für die optimale Dampfmenge im Korb, ohne die Lebensmittel zu durchfeuchten. So bleiben die Speisen bissfest und bewahren bis zu 87 % mehr Nährstoffe als beim klassischen Kochen.****

SteamFry – Das Beste aus zwei Welten

SteamFry – Das Beste aus zwei Welten

Die Zugabe von heißem Wasserdampf beim Airfryen sorgt außen für den perfekten Crunch und innen für saftig zarte Ergebnisse. Die Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen und Aromen entfalten sich voll – selbst bei längeren Garzeiten trocknen die Speisen nicht aus.****** Perfekt für Hühnchen, Gemüse, frisches Brot oder goldene Zimtschnecken.

SteamClean für mühelose Reinigung

SteamClean für mühelose Reinigung

Die SteamClean-Funktion löst Fettablagerungen im Korb und ums Heizelement automatisch mit heißem Dampf – ganz ohne Schrubben oder Einweichen.

Technische Daten

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5.0

von 5

13

Bewertungen

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3
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1

18/07/2026

Italia

Italia

Friggitrice ad aria e vapore

Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!

Diese Bewertung wurde für Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria verfasst

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10/07/2026

Italia

Italia

Capiente e pratica

Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente

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30/06/2026

Italia

Italia

Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità

Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse

  2. Basierend auf internen Labormessungen, Philips Airfryer; Zubereitung einer Hähnchenbrust (160 °C, kein Vorheizen) oder eines Lachsfilets (200 °C, kein Vorheizen) im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A. Genaue Prozentwerte können je nach Produkt variieren.

  3. Im Vergleich zu Philips Airfryern mit Rapid Air Heißlufttechnologie

  4. Externe Labormessung, basierend auf Vitamin-C-Gehalt in Brokkoli.

  5. Anzahl der Rezepte kann je nach Land variieren

  6. Zubereitung eines ganzen Hähnchens über 80 Minuten mit der Dampf- und Heißluftfunktion im Vergleich zur Heißluftfunktion