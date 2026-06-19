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NA461/00
45% weniger Platzbedarf*
2 Körbe, 2 Gerichte gleichzeitig
Gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Technologie
10L XXL-Kapazität – Ideal für die ganze Familie
Mit den clever vertikal gestapelten Körben bereitest du zwei Gerichte gleichzeitig zu und benötigst dabei 45% weniger Platz in deiner Küche im Vergleich zu herkömmlichen Heißluftfritteusen mit zwei Körben.*
Extragroße Heißluftfritteuse mit zwei 5-Liter-Garkörben. Mit einem Gesamtvolumen von 10 Litern kannst du bis zu 1,4 kg Pommes frites, 2 kg Gemüse oder 24 Hähnchenschenkel zubereiten. Jeder Korb bietet sogar Platz für ein ganzes 1,2-kg-Hähnchen.
Genieße perfekt knusprige und zarte Gerichte dank der vertikalen RapidAir-Technologie. Heiße Luft strömt von oben in den Garkorb und zirkuliert durch das innovative Seestern-Design gleichmäßig um dein Essen, sodass es jedes Mal perfekt gegart wird.
Philips Airfryer Back- und Auflaufform
kompatibel mit Philips Airfryer HD9270, HD9280, NA130, NA230-NA231, NA33x, NA350 -NA352, NA55x
Bewertungen
Im Vergleich zu anderen Philips Airfryern
Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse
Interne Labormessung NA46x mit Lachs und Hähnchenbrust im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A. Die Ergebnisse können je nach Rezept variieren