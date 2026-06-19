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  • Doppelter Genuss, halber Platzbedarf
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4000 SeriesPhilips Airfryer Stacked Dual Basket

NA460/00

Doppelter Genuss, halber Platzbedarf
Mit seinen übereinander gestapelten Körben ermöglicht der Stacked Dual Basket Airfryer die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig und spart dabei wertvollen Platz in deiner Küche. Dank der innovativen Vertical RapidAir-Technologie werden deine Speisen perfekt knusprig, zart und gleichmäßig gegart.
Alle Vorteile anzeigen

Clever gestapelt: Zwei Gerichte gleichzeitig – 45 % weniger Stellfläche in deiner Küc...

Doppelter Genuss, halber Platzbedarf

  • 45% weniger Platzbedarf*

  • 2 Körbe, 2 Gerichte gleichzeitig

  • Gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Technologie

  • 10L XXL-Kapazität – Ideal für die ganze Familie

Zwei Airfryer auf der Fläche von einem

Zwei Airfryer auf der Fläche von einem

Mit den clever vertikal gestapelten Körben bereitest du zwei Gerichte gleichzeitig zu und benötigst dabei 45% weniger Platz in deiner Küche im Vergleich zu herkömmlichen Heißluftfritteusen mit zwei Körben.*

Knusprig und gleichmäßig gegart mit bis zu 90% weniger Fett**

Knusprig und gleichmäßig gegart mit bis zu 90% weniger Fett**

Genieße perfekt knusprige und zarte Gerichte dank der vertikalen RapidAir-Technologie. Heiße Luft strömt von oben in den Garkorb und zirkuliert durch das innovative Seestern-Design gleichmäßig um dein Essen, sodass es jedes Mal perfekt gegart wird.

XXL-Kapazität

XXL-Kapazität

Extragroße Heißluftfritteuse mit zwei 5-Liter-Garkörben. Mit einem Gesamtvolumen von 10 Litern kannst du bis zu 1,4 kg Pommes frites, 2 kg Gemüse oder 24 Hähnchenschenkel zubereiten. Jeder Korb bietet sogar Platz für ein ganzes 1,2-kg-Hähnchen.

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu anderen Philips Airfryern

  2. Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse

  3. Interne Labormessung NA46x mit Lachs und Hähnchenbrust im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A. Die Ergebnisse können je nach Rezept variieren