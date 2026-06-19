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NA351/00
Zwei Körbe für die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig
12-in-1 Kochfunktionen von Braten bis Toasten
Extragroßes Fassungsvermögen von 9L
RapidAir Technologie für gleichmäßig gegarte Speisen
Hunderte köstliche Rezeptideen in der HomeID Rezepte-App
Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Unser einzigartiges Design optimiert die Luftzirkulation und Wärmeverteilung nicht nur um das Gargut herum, sondern auch durch die Speisen hindurch, um beste Ergebnisse zu erzielen: Für jederzeit knusprige, zarte und gleichmäßig gegarte Leckereien.
Zwei Gerichte gleichzeitig zubereitet in zwei verschieden großen Körben
Mit nur einem Tastendruck kannst du die Garzeiten in den Körben so abstimmen, dass die Speisen auf beiden Seiten gleichzeitig fertig sind und zusammen serviert werden können – frisch, heiß und lecker.
Philips Airfryer Grillrost zum Kochen auf 2 Ebenen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270, HD9280, HD9285, HD98x, NA130x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Frühstücks-Set
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9285, HD98x, NA13x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Zubehör Grillkit mit vier Spießen
kompatibel mit Philips Airfryer HD9200, HD9252, HD9255, NA110, NA120, NA210, NA211, NA22x, NA32x, NA15x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Grillkit mit fünf Spießen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270 / HD9280 / NA130 / NA23x / NA33x
Philips Airfryer Back- und Auflaufform
kompatibel mit Philips Airfryer HD9270, HD9280, NA130, NA230-NA231, NA33x, NA350 -NA352, NA55x
Bewertungen
Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse.
Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Konvektionsöfen.
Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Konvektionsöfen.