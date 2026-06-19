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  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
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3000 SeriesPhilips Airfryer Dual Basket

NA351/00

Doppelter Genuss für die ganze Familie
Mit dem Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket bereitest du mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu. Die Gerichte werden auch bei unterschiedlicher Garzeit gleichzeitig fertig und können heiß serviert werden. Genieße leckeres, gesundes Kochen mit einem großen Korb für Familienessen oder Hauptgerichte einem kleineren Korb für Beilagen oder Mahlzeiten für weniger Personen.
Alle Vorteile anzeigen

2 Körbe in 2 Größen - 2 Gerichte gleichzeitig serviert

Doppelter Genuss für die ganze Familie

  • Zwei Körbe für die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig

  • 12-in-1 Kochfunktionen von Braten bis Toasten

  • Extragroßes Fassungsvermögen von 9L

  • RapidAir Technologie für gleichmäßig gegarte Speisen

  • Hunderte köstliche Rezeptideen in der HomeID Rezepte-App

Knusprig, zart und gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Heißlufttechnologie

Knusprig, zart und gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Heißlufttechnologie

Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Unser einzigartiges Design optimiert die Luftzirkulation und Wärmeverteilung nicht nur um das Gargut herum, sondern auch durch die Speisen hindurch, um beste Ergebnisse zu erzielen: Für jederzeit knusprige, zarte und gleichmäßig gegarte Leckereien.

2 Körbe und 2 Größen für jede Mahlzeit

2 Körbe und 2 Größen für jede Mahlzeit

Zwei Gerichte gleichzeitig zubereitet in zwei verschieden großen Körben

Timer-Funktion: Synchronisiert die Garzeiten in den beiden Körben für gleichzeitig heiß servierte Gerichte

Timer-Funktion: Synchronisiert die Garzeiten in den beiden Körben für gleichzeitig heiß servierte Gerichte

Mit nur einem Tastendruck kannst du die Garzeiten in den Körben so abstimmen, dass die Speisen auf beiden Seiten gleichzeitig fertig sind und zusammen serviert werden können – frisch, heiß und lecker.

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse.

  2. Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Konvektionsöfen.

  3. Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Konvektionsöfen.