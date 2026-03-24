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NA350/03
UK Declaration of Conformity
NA35x Quick Start Guide
Philips Airfryer Grillrost zum Kochen auf 2 Ebenen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270, HD9280, HD9285, HD98x, NA130x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Frühstücks-Set
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9285, HD98x, NA13x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Zubehör Grillkit mit vier Spießen
kompatibel mit Philips Airfryer HD9200, HD9252, HD9255, NA110, NA120, NA210, NA211, NA22x, NA32x, NA15x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Grillkit mit fünf Spießen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270 / HD9280 / NA130 / NA23x / NA33x
Philips Airfryer Back- und Auflaufform
kompatibel mit Philips Airfryer HD9270, HD9280, NA130, NA230-NA231, NA33x, NA350 -NA352, NA55x