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NA350/00
Doppelter Genuss für die ganze Familie
Mit dem Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket bereitest du mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu. Die Gerichte werden auch bei unterschiedlicher Garzeit gleichzeitig fertig und können heiß serviert werden. Genieße leckeres, gesundes Kochen mit einem großen Korb für Familienessen oder Hauptgerichte einem kleineren Korb für Beilagen oder Mahlzeiten für weniger Personen.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Philips Airfryer Dual Basket
Gesamtzeit
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Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Unser einzigartiges Design optimiert die Luftzirkulation und Wärmeverteilung nicht nur um das Gargut herum, sondern auch durch die Speisen hindurch, um beste Ergebnisse zu erzielen: Für jederzeit knusprige, zarte und gleichmäßig gegarte Leckereien.
Bereite mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu – mit einem größeren 6L Korb für Mahlzeiten mit der ganzen Familie und einem kleineren 3L Korb für Einzelgerichte, Beilagen oder Nachtisch.
Mit nur einem Tastendruck kannst du die Garzeiten in den Körben so abstimmen, dass die Speisen auf beiden Seiten gleichzeitig fertig sind und zusammen serviert werden können – frisch, heiß und lecker.
Möchtest du das ganze 9L Fassungsvermögen nutzen und in beiden Körben das Gleiche zubereiten? Mit der Copy-Funktion kannst du auf Knopfdruck mühelos die gleiche Garzeit und Temperatur für beide Seiten einstellen.
Die kostenlose HomeID Rezepte-App inspiriert dich mit Hunderten köstlichen Rezeptideen und Schritt-für-Schritt Anleitungen für deinen Airfryer.
Wähle über den Touchscreen eines der voreingestellten Programme für die Zubereitung von Pommes Frites, Hähnchen, Fleisch, Gemüse, Fisch, Kuchen und das Aufwärmen sowie Auftauen von Speisen aus. Die optimale Temperatur und Garzeit für das Gericht wird automatisch von der Heißluftfritteuse eingestellt. Kein Raten oder umständliches Ausprobieren nötig!
Verwandle deine Lieblingsspeisen in gesunde Köstlichkeiten, ohne Kompromisse beim Geschmack! Schlemmen ganz ohne schlechtes Gewissen!
Mit der Philips Heißluftfritteuse kochst du 70% energieeffizienter als im herkömmlichen Backofen** - gut für die Umwelt und deinen Geldbeutel!
Wenig Zeit? Kein Problem! Der Philips Airfryer bereitet deine Lieblingsgerichte schneller zu als ein herkömmlicher Backofen.** Und das auf Knopfdruck! . So bleibt mehr Zeit, um die Mahlzeiten in Gesellschaft deiner Liebsten zu genießen.
Der Airfryer mit der perfekten Familiengröße. Bereite eine komplette Mahlzeit im großen Korb zu: bis zu 1,5 kg Rosenkohl oder ein 1,5 kg Hähnchen in nur einem Korb.
Nicht nur das Kochen ist kinderleicht, sondern auch die Reinigung. Kein Schrubben oder Einweichen nötig! Spare Zeit, indem du die spülmaschinenfesten Körbe deines Airfryers einfach in die Spülmaschine gibst.
Herkunftsland
Ursprungsland
Technische Daten
Allgemeine Daten
Gewicht und Abmessungen
Nachhaltigkeit
Technische Daten
Gewicht und Abmessungen
Allgemeine Daten
Design und Materialausführung
Service
Nachhaltigkeit
Garfunktionen
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