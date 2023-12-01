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      3000 Series Philips Airfryer Dual Basket

      NA350/00

      Bewertung insgesamt / 5
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      Doppelter Genuss für die ganze Familie

      Mit dem Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket bereitest du mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu. Die Gerichte werden auch bei unterschiedlicher Garzeit gleichzeitig fertig und können heiß serviert werden. Genieße leckeres, gesundes Kochen mit einem großen Korb für Familienessen oder Hauptgerichte einem kleineren Korb für Beilagen oder Mahlzeiten für weniger Personen.

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      3000 Series
      - {discount-value}

      3000 Series

      Philips Airfryer Dual Basket

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Doppelter Genuss für die ganze Familie

      2 Körbe in 2 Größen - 2 Gerichte gleichzeitig serviert

      • Zwei Körbe für die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig
      • 12-in-1 Kochfunktionen von Braten bis Toasten
      • Extragroßes Fassungsvermögen von 9L
      • RapidAir Technologie für gleichmäßig gegarte Speisen
      • Hunderte köstliche Rezeptideen in der HomeID Rezepte-App
      Knusprig, zart und gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Heißlufttechnologie.

      Knusprig, zart und gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Heißlufttechnologie.

      Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Unser einzigartiges Design optimiert die Luftzirkulation und Wärmeverteilung nicht nur um das Gargut herum, sondern auch durch die Speisen hindurch, um beste Ergebnisse zu erzielen: Für jederzeit knusprige, zarte und gleichmäßig gegarte Leckereien.

      Zwei Gerichte gleichzeitig zubereitet in zwei verschieden großen Körben

      Zwei Gerichte gleichzeitig zubereitet in zwei verschieden großen Körben

      Bereite mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu – mit einem größeren 6L Korb für Mahlzeiten mit der ganzen Familie und einem kleineren 3L Korb für Einzelgerichte, Beilagen oder Nachtisch.

      Timer-Funktion: Synchronisiert die Garzeiten in den beiden Körben für gleichzeitig heiß servierte Gerichte

      Timer-Funktion: Synchronisiert die Garzeiten in den beiden Körben für gleichzeitig heiß servierte Gerichte

      Mit nur einem Tastendruck kannst du die Garzeiten in den Körben so abstimmen, dass die Speisen auf beiden Seiten gleichzeitig fertig sind und zusammen serviert werden können – frisch, heiß und lecker.

      Copy-Funktion: Gleiche Garzeit und Temperatur für beide Körbe auf Knopfdruck

      Copy-Funktion: Gleiche Garzeit und Temperatur für beide Körbe auf Knopfdruck

      Möchtest du das ganze 9L Fassungsvermögen nutzen und in beiden Körben das Gleiche zubereiten? Mit der Copy-Funktion kannst du auf Knopfdruck mühelos die gleiche Garzeit und Temperatur für beide Seiten einstellen.

      Leckere Rezepte für den Airfryer in unserer HomeID App

      Leckere Rezepte für den Airfryer in unserer HomeID App

      Die kostenlose HomeID Rezepte-App inspiriert dich mit Hunderten köstlichen Rezeptideen und Schritt-für-Schritt Anleitungen für deinen Airfryer.

      Touchscreen mit 8 automatischen Kochprogrammen für intuitives Kochen

      Touchscreen mit 8 automatischen Kochprogrammen für intuitives Kochen

      Wähle über den Touchscreen eines der voreingestellten Programme für die Zubereitung von Pommes Frites, Hähnchen, Fleisch, Gemüse, Fisch, Kuchen und das Aufwärmen sowie Auftauen von Speisen aus. Die optimale Temperatur und Garzeit für das Gericht wird automatisch von der Heißluftfritteuse eingestellt. Kein Raten oder umständliches Ausprobieren nötig!

      Gesunde Köstlichkeiten mit bis zu 90% weniger Fett*

      Gesunde Köstlichkeiten mit bis zu 90% weniger Fett*

      Verwandle deine Lieblingsspeisen in gesunde Köstlichkeiten, ohne Kompromisse beim Geschmack! Schlemmen ganz ohne schlechtes Gewissen!

      Spare bis zu 70% Energie**

      Spare bis zu 70% Energie**

      Mit der Philips Heißluftfritteuse kochst du 70% energieeffizienter als im herkömmlichen Backofen** - gut für die Umwelt und deinen Geldbeutel!

      Schneller als der Backofen**

      Schneller als der Backofen**

      Wenig Zeit? Kein Problem! Der Philips Airfryer bereitet deine Lieblingsgerichte schneller zu als ein herkömmlicher Backofen.** Und das auf Knopfdruck! . So bleibt mehr Zeit, um die Mahlzeiten in Gesellschaft deiner Liebsten zu genießen.

      9 l Fassungsvermögen für bis zu 1,5 kg Rosenkohl

      9 l Fassungsvermögen für bis zu 1,5 kg Rosenkohl

      Der Airfryer mit der perfekten Familiengröße. Bereite eine komplette Mahlzeit im großen Korb zu: bis zu 1,5 kg Rosenkohl oder ein 1,5 kg Hähnchen in nur einem Korb.

      Mühelose Reinigung in der Spülmaschine

      Mühelose Reinigung in der Spülmaschine

      Nicht nur das Kochen ist kinderleicht, sondern auch die Reinigung. Kein Schrubben oder Einweichen nötig! Spare Zeit, indem du die spülmaschinenfesten Körbe deines Airfryers einfach in die Spülmaschine gibst.

      Technische Daten

      • Herkunftsland

        Hergestellt in
        China

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      • Technische Daten

        Leistung
        2.750 W
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        50 Hz
        Anzahl im Paket
        1
        Akkubetrieb
        Nein

      • Allgemeine Daten

        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Sekundärmaterial
        Metall
        Fassungsvermögen
        9 l
        Hitzebeständig
        Ja
        Anti-Rutsch-Füße
        Ja
        Transparenter Deckel
        Nein
        Benutzeroberfläche
        Nein
        Kabellänge
        0,8
        Kabelaufwicklung
        Ja
        Warmhaltefunktion
        Nein
        Programme
        8 Voreinstellungen
        Digitale Touchscreen-Oberfläche
        Ja
        Herausnehmbarer Korb
        Ja
        Timer
        Ja
        Fernsteuerung
        Nein
        Internet-Konnektivität
        Nein
        Technologie
        Rapid Air
        Integrierter Ein-/Ausschalter
        Nein
        Automatische Abschaltung
        Nein
        Einstellbares Thermostat
        Ja
        Betriebsanzeige
        Nein
        Cool-Touch-Handgriffe
        Ja
        Spülmaschinenfest
        Ja
        Temperaturanzeige
        Ja
        Wärmeisoliertes Gehäuse
        Ja
        Höchsttemperatur (°C)
        200
        Antihaftbeschichtung
        Ja
        Garantie
        Ja
        Farbe
        Schwarz und dunkelgrau

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        443,9
        Produktbreite
        382,5
        Produkthöhe
        314,2
        Produktgewicht
        7,85 kg
        Produktabmessungen
        382,5 x 443,9 x 314,2 mm
        Verpackungslänge
        490 mm
        Verpackungsbreite
        390 mm
        Verpackungshöhe
        370 mm
        Verpackungsgewicht
        9,68 kg
        Verpackungsabmessungen
        490 mm x 390 mm x 370 mm

      • Nachhaltigkeit

        Verpackung
        > 25 % recycelte Materialien
        Bedienungsanleitung
        100 %

      • Technische Daten

        Spannung
        220–240  V
        Leistung
        2.750  W
        Kabellänge
        0,8  m
        Frequenz
        50  Hz
        Korbkapazität
        9 l
        Programme
        8 Voreinstellungen
        LED-Bildschirm
        Ja

      • Gewicht und Abmessungen

        Gewicht des Gerätes
        7,85  kg
        Produktabmessungen (B x H x T)
        443,9 x 314,2 x 382,5  cm

      • Allgemeine Daten

        Kabelaufwicklung
        Ja
        Anti-Rutsch-Füße
        Ja
        Integrierte Kabelaufwicklung
        Ja
        Einstellbares Thermostat
        Ja
        Betriebsanzeige
        Ja
        Automatische Abschaltung
        Ja
        Cool-Touch-Handgriffe
        Ja
        Spülmaschinenfest
        Ja
        Temperaturregelung
        40–200 °C
        Voreingestellte Garfunktion
        Ja
        Wärmeisolierte Außenfläche
        Ja
        Integrierter Ein-/Ausschalter
        Ja
        Signalton
        Ja
        Zeiteinstellung
        Bis zu 60 Minuten
        Antihaftbeschichtung
        Ja
        Patentierte Rapid Air Heißlufttechnologie
        Ja
        Digitale Touchscreen-Oberfläche
        Ja
        Ergonomischer Griff
        Ja
        BPA-freie Innenbeschichtung
        Ja

      • Design und Materialausführung

        Materialien
        Edelstahl, Kunststoff
        Farbe(n)
        Schwarz

      • Service

        2 Jahre Garantie
        Ja
        Garantie
        2 Years

      • Nachhaltigkeit

        Verpackung
        > 90 % recycelte Materialien
        Benutzerhandbuch
        100 % recyceltes Papier

      • Garfunktionen

        Starker Luftstrom
        Ja

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      • Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes aus einer herkömmlichen Fritteuse.
      • *Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Öfen.
      • *** Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Konvektionsöfen.
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