Doppelter Genuss für die ganze Familie

Mit dem Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket bereitest du mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu. Die Gerichte werden auch bei unterschiedlicher Garzeit gleichzeitig fertig und können heiß serviert werden. Genieße leckeres, gesundes Kochen mit einem großen Korb für Familienessen oder Hauptgerichte einem kleineren Korb für Beilagen oder Mahlzeiten für weniger Personen.