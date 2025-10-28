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Knusprig und zart, mit bis zu 90 % weniger Fett
Wechsle ganz einfach von zwei Körben zu einer großen Schale
Platzsparendes ergonomisches Schubladendesign
Außen knusprig und innen zart, mit wenig oder ohne Zusatz von Öl. Die RapidAir Heißlufttechnologie mit dem einzigartigen Seestern-Design erzeugt einen perfekten Luftstrom für schnelle und leckere Ergebnisse mit jeder Zubereitung.
Mit dem praktischen Korbtrenner verwandelst du den großen 7.1L Korb in zwei kleine 3.55L Körbe, sodass du zwei Gerichte mit unterschiedlichen Gardauer und Temperatur gleichzeitig zubereiten kannst. Das 7.1L Fassungsvermögen fasst bis zu 900 g Pommes frites, 1.200 g Gemüse oder 10 Hähnchenschenkel. In dem XXL-Korb können sogar zwei ganze Hähnchen (je 1 kg) zubereitet werden.
Unser kompakter Flexible Basket Airfryer spart 40 % Platz im Vergleich zu anderen Modellen mit zwei Körben**. Die Schublade ist mit zwei stabilen, horizontalen Griffen ausgestattet, die auch bei voller Beladung eine sichere und bequeme Handhabung garantieren.
Philips Airfryer Zubehör Grillkit mit vier Spießen
kompatibel mit Philips Airfryer HD9200, HD9252, HD9255, NA110, NA120, NA210, NA211, NA22x, NA32x, NA15x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Grillkit mit fünf Spießen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270 / HD9280 / NA130 / NA23x / NA33x
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Saly38
28/10/2025
Ελλάδα
Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!
Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι verfasst
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Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse
Im Vergleich zu den Modellen NA35x und NA55x
Interne Labormessung für NA15x mit Lachs im Vergleich zur Verwendung eines Ofens der Klasse A, genaue Ergebnisse variieren je nach Produkttyp und Rezept