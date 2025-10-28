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  • Kompaktes Design, anpassbare Korbgröße – Maximale Flexibilität für dein Menü
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1000 SeriesAirfryer Flexible Basket

NA150/00

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Kompaktes Design, anpassbare Korbgröße – Maximale Flexibilität für dein Menü
Zwei einzelne Garkörbe für die Zubereitung von zwei Gerichten zur gleichen Zeit oder ein XXL-Korb für eine extragroße Portion Pommes? Mit dem kompakten Philips Airfryer Flexible Basket und der herausnehmbaren Trennwand ist beides möglich.
Alle Vorteile anzeigen

Praktischer Korbtrenner für zwei Gerichte gleichzeitig oder XXL-Volumen für extragroß...

Kompaktes Design, anpassbare Korbgröße – Maximale Flexibilität für dein Menü

  • Knusprig und zart, mit bis zu 90 % weniger Fett

  • Wechsle ganz einfach von zwei Körben zu einer großen Schale

  • Platzsparendes ergonomisches Schubladendesign

Knusprig und zart mit bis zu 90 % weniger Fett*

Knusprig und zart mit bis zu 90 % weniger Fett*

Außen knusprig und innen zart, mit wenig oder ohne Zusatz von Öl. Die RapidAir Heißlufttechnologie mit dem einzigartigen Seestern-Design erzeugt einen perfekten Luftstrom für schnelle und leckere Ergebnisse mit jeder Zubereitung.

Maximale Flexibilität – Zwei kleine oder ein großer XXL-Korb

Maximale Flexibilität – Zwei kleine oder ein großer XXL-Korb

Mit dem praktischen Korbtrenner verwandelst du den großen 7.1L Korb in zwei kleine 3.55L Körbe, sodass du zwei Gerichte mit unterschiedlichen Gardauer und Temperatur gleichzeitig zubereiten kannst. Das 7.1L Fassungsvermögen fasst bis zu 900 g Pommes frites, 1.200 g Gemüse oder 10 Hähnchenschenkel. In dem XXL-Korb können sogar zwei ganze Hähnchen (je 1 kg) zubereitet werden.

Kompaktes & ergonomisches Design

Kompaktes & ergonomisches Design

Unser kompakter Flexible Basket Airfryer spart 40 % Platz im Vergleich zu anderen Modellen mit zwei Körben**. Die Schublade ist mit zwei stabilen, horizontalen Griffen ausgestattet, die auch bei voller Beladung eine sichere und bequeme Handhabung garantieren.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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5.0

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Bewertung

100%

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28/10/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!

Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse

  2. Im Vergleich zu den Modellen NA35x und NA55x

  3. Interne Labormessung für NA15x mit Lachs im Vergleich zur Verwendung eines Ofens der Klasse A, genaue Ergebnisse variieren je nach Produkttyp und Rezept