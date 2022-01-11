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  • Ultimatives Styling für Gesicht, Haar und Körper
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Eingestellt

Multigroom series 900013-in-1, für Gesicht, Haare und Körper

MG9720/90

4.4
| (466) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Ultimatives Styling für Gesicht, Haar und Körper
Perfektionieren Sie Ihren Stil mit dem Prestige Edition Trimmset, welches unseren All-in-One-Trimmer mit 13 hochwertigen Tools kombiniert. Darunter sind selbstschärfende Metallklingen und der OneBlade Face+Body, um Haare jeder Länge für einen ultimativen Style präzise zu trimmen, zu schneiden und zu rasieren.
Alle Vorteile anzeigen

Prestige Edition: 13-in-1-Premium-Trimmset

Ultimatives Styling für Gesicht, Haar und Körper

  • 13 Tools

  • Selbstschärfende Metallklingen

  • Akkulaufzeit von bis zu 180 Min.

  • Wasserfest

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Die selbstschärfenden Edelstahlklingen an diesem Trimmer für Gesicht und Körper sind für maximale Festigkeit mit Eisen verstärkt und gehärtet. Dadurch bleiben die Klingen so scharf wie am 1. Tag. Kein Rost. Kein Klingenöl erforderlich.

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.

13 Aufsätze zum Trimmen von Gesicht und Kopf

13 Aufsätze zum Trimmen von Gesicht und Kopf

Der Philips Multigroom All-in-One-Haarschneider verfügt über 13 Aufsätze für eine Ganzkörperpflege.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.4

von 5

466

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

11/01/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist perfekt

ich bin begeistert sehr leicht zum handhaben uns sehr sanft bei der Rasur

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst

08/02/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Gerät

Das Gerät ist sehr handlich und macht was es soll, der Akku hält sehr gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1-Trimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1-Trimmer verfasst

11/02/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolle Geräte

Beide Geräte liegen super in der Hand. Sind sehr sanft zur Haut und tun, was sie sollen...sie schneiden/trimmen und rupfen nicht. Vollste Zufriedenheit!

Vorteile

Tun, was sie sollen

Nachteile

Bisher nichts aufgefallen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.