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Eingestellt
13 Tools
Selbstschärfende Metallklingen
Akkulaufzeit von bis zu 180 Min.
Wasserfest
Die selbstschärfenden Edelstahlklingen an diesem Trimmer für Gesicht und Körper sind für maximale Festigkeit mit Eisen verstärkt und gehärtet. Dadurch bleiben die Klingen so scharf wie am 1. Tag. Kein Rost. Kein Klingenöl erforderlich.
Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.
Der Philips Multigroom All-in-One-Haarschneider verfügt über 13 Aufsätze für eine Ganzkörperpflege.
4.4
von 5
466
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Andi1805
11/01/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist perfekt
ich bin begeistert sehr leicht zum handhaben uns sehr sanft bei der Rasur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 9000 MG9710/90 12-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
daSchdiefe
08/02/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Gerät
Das Gerät ist sehr handlich und macht was es soll, der Akku hält sehr gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1-Trimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 9000 Series MG9561/30 23-in-1-Trimmer verfasst
Melvio
11/02/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolle Geräte
Beide Geräte liegen super in der Hand. Sind sehr sanft zur Haut und tun, was sie sollen...sie schneiden/trimmen und rupfen nicht. Vollste Zufriedenheit!
Vorteile
Tun, was sie sollen
Nachteile
Bisher nichts aufgefallen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000 verfasst
Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.