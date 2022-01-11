Als Philips Produkttester habe ich dieses Set als Privatperson nach einer erfolgreichen Bewerbung von Philips zur Verfügung gestellt bekommen. Das Gerät kam auch relativ schnell zu mir, angekündigt als 19-in-1-System, es kam aber ein 20-in-1-System. Naja, ein Teil mehr ist doch vorteilhaft, dachte ich mir und ging an das auspacken und sortieren. Es waren natürlich erst einmal sehr viele Teile, die alle eine unterschiedliche Anwendung haben, die beigefügte Kurzanleitung war für mich allerdings sehr kurz gefasst. Es gibt Aufsätze für Haare, Haare an den Ohren entlang, die etwas schräg sind (also die Aufsätze, nicht die Ohren), einen für die Augenbrauen, für den Körper, usw. In den letzten Wochen hatte ich meinen Bart etwas länger werden lassen, also hatte ich genug Material zum Testen, an das Haupthaar habe ich mich nur eingeschränkt herangetraut, da kann man ja auch viel "zerstören" ;-) Also ging es nach dem vollständigen Aufladen erstmal an den Bart. Mit Aufsatz für verschiedene Längen kann man sich dann an das gewünschte Resultat heranwagen. Die Klingen sind sehr scharf, aber solange man einen Aufsatz benutzt, passiert nichts. Der Bart wurde erstmal ein wenig gestutzt, auffällig war hier, dass der Motor sehr viel leiser war, als ich das bislang kenne, aber mein Altgerät ist auch schon über 12 Jahre alt. Er trimmt so, wie man es für ein solches Gerät dieser Klasse erwarten kann. Präzise und schnell. Wie sich dieses Gerät dann in den nächsten 12 Jahren entwickelt, bezüglich der selbstschärfenden Edelstahlklingen, muss sich noch herausstellen. Die Bartaufsätze wurden nach und nach probiert und das Ergebnis war so, wie es eingestellt wurde, bzw. welcher Aufsatz verwendet wurde. Der Augenbrauenaufsatz funktioniert auch einwandfrei, hier ist positiv zu erwähnen, dass auf den Aufsätzen die Nutzungsart aufgedruckt ist- Eyebrow, Bodytrim und für den Bart und die Haare die Millimeter. Zum Schneiden selber sind 4 Aufsätze enthalten, schmal, mittel, breit und noch einmal einen Aufsatz für den Körper. Zum Bart: Der breite Aufsatz, dachte ich, damit geht es schneller. Aber die bessere Rasur funktioniert bei mir mit dem mittleren Aufsatz. Der schafft zwar nicht so viel weg, aber ich habe das Gefühl, er schneidet präziser. Da ich viel Körperbehaarung habe, ging es nun zumindest teilweise daran, dieses zu testen. Auch hier sind die Aufsätze sehr präzise und das Ergebnis nach dem Körperaufsatz ist auch zufriedenstellend, allerdings lange nicht, wie nach einer Klinge... War zu erwarten, dafür dann ohne Risiko ;-) Ohne Aufsatz würde ich das Gerät allerdings nur verwenden, wenn keine größeren Muttermale oder Narben vorhanden sind, das machen die scharfen Messer dann nämlich keinen Unterschied. Aber dafür ist der OneBlade ja noch mit in der Packung, der, egal ob als Konturenschneider beim Bart oder als Reste-Entferner, sehr gut funktioniert. Schade, dass hier nicht auch ein LI-Akku verbaut ist und kein NIMH. Aufladen beider Akkus geht mit dem beigefügten Kabel, eine Seite Gerät, andere Seite USB-A, das Netzteil ist leider nicht beigefügt, aber mittlerweile sollte so etwas ja durch Handy, Smartwatch oder anderen Geräten in genügender Anzahl zuhause verfügbar sein. Ich muss sagen, die Anzahl der Möglichkeiten überschlägt einem im ersten Moment, aber nach einer gewissen Eingewöhnungsphase klappt das. Das Gerät liegt gut in der Hand, fühlt sich sehr wertig an, allerdings ist die Metalloberfläche sehr empfindlich bezüglich Fingerabdrücke und an der gummiartigen Beschichtung am Schalter und oberen Teil verfangen sich auch gerne mal die Reste der Haare, die sich nicht abspülen lassen, dazu muss man dann besser eine weiche Bürste verwenden. Ein kleiner Pinsel ist aber auch dabei, genau wie eine Stofftasche zum verpacken des Gerätes. Alles im Allen bin ich jetzt nach der 2-wöchigen Testphase nicht unzufrieden, obwohl ich nicht wirklich alles getestet habe, und wie gesagt, ans Haupthaar kommt das Gerät nicht, aber wenn man sehr kurz trägt, funktioniert das vermutlich schnell und einfach. Die Bedienungsanleitung ist eher als Übersicht dabei, alles nur in Bildern, keinerlei Text. Im Inneren der Verpackung findet sich noch ein QR-Code, wo man sich die Grooming- und Styling-App herunterladen kann, es gibt einige nette Features, z.b. einen Style-Spiegel, wo man sich mit der Kamera direkt schon eine Vorschau ansehen kann, wie man mit disen oder jenen Bart aussieht. Leider nur in schwarz, passt bei mir nicht zur Haarfarbe, die ist nämlich schon entwichen. Viele Tipps und Anwendungsmöglichkeiten werden angeboten. Ich habe die App nicht wirklich viel genuzt, aber wer es mag... Zusammenfassend. Ein Gerät, welche ziemlich gut das macht, was man von diesem erwartet und vermutlich noch viel mehr. Ich bin sehr zufrieden und gebe gerne die volle Punktzahl.