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15-in-1: Gesicht, Haar und Körper
Kammaufsatz für präzises Trimmen
Selbstschärfende Edelstahlklingen
BeardSense Technologie
Der patentierte Kammaufsatz für präzises Trimmen bietet 11 Längeneinstellungen zwischen 1 und 3 mm für ein gleichmäßiges Trimmergebnis in der gewünschten Haarlänge.
Die Edelstahlklingen bleiben so scharf wie am ersten Tag und bieten dauerhafte Leistung ganz ohne Öl.
Der Trimmer scannt die Bartdichte 125 Mal pro Sekunde und erhöht die Leistung an den jeweils gewünschten Stellen, um auch dichte, buschige oder längere Bärte zu trimmen.
4.4
von 5
1779
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Da3er
29/04/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Vielfältige Möglichkeiten
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und exakter Haartrimmer, sowohl bei Bart als auch Haaren.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-04-28
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-04-28
Kona007
19/03/2024
Österreich
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Bester Rasierer den ich je hatte
[Employee of philipsglobal] Der Rasierer und das dazugehörige App erfüllen mir alle Wünsche zum Trimmen meines Bartes . Früher war das Rasieren für mich eine lästige Arbeit . Mit dem neuen Rasierer macht es mir aber richtig Spass .
Vorteile
Mit ein wenig Geschick und Übung erspart man sich den Barbarshop .
Nachteile
Gibt es für mich keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Chirurg1
01/03/2024
Österreich
Best of all
Das passende Instrument für alle Haar-Eingriffe !!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
Im Vergleich zum Philips All-in-One-Trimmer ohne 41-mm-Schneideeinheit