ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Ein Gerät, ultimative Präzision
  • Ein Gerät, ultimative Präzision
  • Ein Gerät, ultimative Präzision
  • Ein Gerät, ultimative Präzision
  • Ein Gerät, ultimative Präzision
  • Ein Gerät, ultimative Präzision

All-in-One TrimmerSerie 7000

MG7940/15

4.4
| (1779) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Ein Gerät, ultimative Präzision
Kreieren Sie mit dem vielseitigen Trimmer und seinen 15 Aufsätzen zum Stylen von Bart und Haaren Ihren eigenen Look. Der Präzisionskamm sorgt für ein gleichmäßiges Trimmergebnis auf die gewünschte Haarlänge.
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serie 7000

MG7940/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Series 7000, generalüberholt

MG7950/15R1

Für Gesicht, Haar & Körper

Ein Gerät, ultimative Präzision

  • 15-in-1: Gesicht, Haar und Körper

  • Kammaufsatz für präzises Trimmen

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • BeardSense Technologie

Gleichmäßiges Trimmen in nur einem Zug

Gleichmäßiges Trimmen in nur einem Zug

Der patentierte Kammaufsatz für präzises Trimmen bietet 11 Längeneinstellungen zwischen 1 und 3 mm für ein gleichmäßiges Trimmergebnis in der gewünschten Haarlänge.

Dauerhafte Leistung für präzise Ergebnisse

Dauerhafte Leistung für präzise Ergebnisse

Die Edelstahlklingen bleiben so scharf wie am ersten Tag und bieten dauerhafte Leistung ganz ohne Öl.

Ein Trimmer, der sich Ihrem Bart anpasst

Der Trimmer scannt die Bartdichte 125 Mal pro Sekunde und erhöht die Leistung an den jeweils gewünschten Stellen, um auch dichte, buschige oder längere Bärte zu trimmen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

1779

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

29/04/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Vielfältige Möglichkeiten

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und exakter Haartrimmer, sowohl bei Bart als auch Haaren.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-04-28

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-04-28

19/03/2024

Österreich

Österreich

Philips Mitarbeiter(in)

Verifizierter Käufer

Bester Rasierer den ich je hatte

[Employee of philipsglobal] Der Rasierer und das dazugehörige App erfüllen mir alle Wünsche zum Trimmen meines Bartes . Früher war das Rasieren für mich eine lästige Arbeit . Mit dem neuen Rasierer macht es mir aber richtig Spass .

Vorteile

Mit ein wenig Geschick und Übung erspart man sich den Barbarshop .

Nachteile

Gibt es für mich keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

01/03/2024

Österreich

Österreich

Best of all

Das passende Instrument für alle Haar-Eingriffe !!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. Im Vergleich zum Philips All-in-One-Trimmer ohne 41-mm-Schneideeinheit