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Eingestellt
18 Aufsätze
DualCut-Technologie
5 Stunden Betriebsdauer
Wasserfest
Dieser praktische All-in-One-Trimmer trimmt und stylt Ihre Gesichts-, Kopf- und Körperbehaarung.
Dieser All-in-one-Trimmer ist mit der fortschrittlichen DualCut-Technologie für maximale Präzision ausgestattet. Er verfügt außerdem über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.
Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht und sind selbstschärfend und halten länger.
4.4
von 5
1779
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Da3er
29/04/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Vielfältige Möglichkeiten
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und exakter Haartrimmer, sowohl bei Bart als auch Haaren.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-04-28
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-04-28
Kona007
19/03/2024
Österreich
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Bester Rasierer den ich je hatte
[Employee of philipsglobal] Der Rasierer und das dazugehörige App erfüllen mir alle Wünsche zum Trimmen meines Bartes . Früher war das Rasieren für mich eine lästige Arbeit . Mit dem neuen Rasierer macht es mir aber richtig Spass .
Vorteile
Mit ein wenig Geschick und Übung erspart man sich den Barbarshop .
Nachteile
Gibt es für mich keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Chirurg1
01/03/2024
Österreich
Best of all
Das passende Instrument für alle Haar-Eingriffe !!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst