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Eingestellt

Multigroom series 700018-in-1, für Gesicht, Haare und Körper

MG7785/20

4.4
| (1779) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Ultimatives Styling & Präzision
Perfektionieren Sie Ihren persönlichen Style mit unserem Trimmer für nie dagewesene Präzision und Vielseitigkeit. Die 18 Qualitätsaufsätze ermöglichen Ihnen von Kopf bis Fuß Ihren eigenen Style zu kreieren. Genießen Sie höchste Präzision dank DualCut-Klingen und eine bequeme Handhabung dank eines hochwertigen Handstücks aus Stahl mit Gummieinsatz.
Alle Vorteile anzeigen

18-in-1-Premium-Trimmer für maximale Vielseitigkeit

Ultimatives Styling & Präzision

  • 18 Aufsätze

  • DualCut-Technologie

  • 5 Stunden Betriebsdauer

  • Wasserfest

Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht, Ihre Haare und Ihren Körper mit 18 Aufsätzen

Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht, Ihre Haare und Ihren Körper mit 18 Aufsätzen

Dieser praktische All-in-One-Trimmer trimmt und stylt Ihre Gesichts-, Kopf- und Körperbehaarung.

Maximale Präzision mit doppelt so vielen Klingen

Maximale Präzision mit doppelt so vielen Klingen

Dieser All-in-one-Trimmer ist mit der fortschrittlichen DualCut-Technologie für maximale Präzision ausgestattet. Er verfügt außerdem über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.

Selbstschärfende Klingen für ein glattes Ergebnis

Selbstschärfende Klingen für ein glattes Ergebnis

Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht und sind selbstschärfend und halten länger.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

1779

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

29/04/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Vielfältige Möglichkeiten

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und exakter Haartrimmer, sowohl bei Bart als auch Haaren.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-04-28

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-04-28

19/03/2024

Österreich

Österreich

Philips Mitarbeiter(in)

Verifizierter Käufer

Bester Rasierer den ich je hatte

[Employee of philipsglobal] Der Rasierer und das dazugehörige App erfüllen mir alle Wünsche zum Trimmen meines Bartes . Früher war das Rasieren für mich eine lästige Arbeit . Mit dem neuen Rasierer macht es mir aber richtig Spass .

Vorteile

Mit ein wenig Geschick und Übung erspart man sich den Barbarshop .

Nachteile

Gibt es für mich keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

01/03/2024

Österreich

Österreich

Best of all

Das passende Instrument für alle Haar-Eingriffe !!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

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