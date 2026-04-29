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Eingestellt
14 Aufsätze
DualCut-Technologie
Akkulaufzeit von bis zu 180 Min.
Wasserfest
Dieser All-in-one-Trimmer ist mit der fortschrittlichen DualCut-Technologie für maximale Präzision ausgestattet. Er verfügt außerdem über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.
Der Philips Multigroom 7000 All-in-One-Haarschneider verfügt über 14 Aufsätze für eine Ganzkörperpflege.
Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht und sind selbstschärfend und halten länger.
4.4
von 5
1779
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Da3er
29/04/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Vielfältige Möglichkeiten
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und exakter Haartrimmer, sowohl bei Bart als auch Haaren.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-04-28
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-04-28
Kona007
19/03/2024
Österreich
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Bester Rasierer den ich je hatte
[Employee of philipsglobal] Der Rasierer und das dazugehörige App erfüllen mir alle Wünsche zum Trimmen meines Bartes . Früher war das Rasieren für mich eine lästige Arbeit . Mit dem neuen Rasierer macht es mir aber richtig Spass .
Vorteile
Mit ein wenig Geschick und Übung erspart man sich den Barbarshop .
Nachteile
Gibt es für mich keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Chirurg1
01/03/2024
Österreich
Best of all
Das passende Instrument für alle Haar-Eingriffe !!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst