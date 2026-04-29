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  • Ein Tool, ultimatives Styling für Gesicht, Haar und Körper
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Eingestellt

Multigroom series 700016-in-1, für Gesicht, Haare und Körper

MG7736/15

4.4
| (1779) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Ein Tool, ultimatives Styling für Gesicht, Haar und Körper
Perfektionieren Sie Ihren Style mit unserem Trimmer für nie dagewesene Präzision und Vielseitigkeit. Die 13 qualitativ hochwertigen Aufsätze ermöglichen es Ihnen, von Kopf bis Fuß Ihren eigenen Style zu kreieren. Genießen Sie höchste Präzision mit selbstschärfenden Klingen und volle Sicherheit mit dem rutschfesten Griff aus Gummi.
Alle Vorteile anzeigen

16-in-1-Premium-Trimmer für maximale Vielseitigkeit

Ein Tool, ultimatives Styling für Gesicht, Haar und Körper

  • 16 Aufsätze

  • Selbstschärfende Metallklingen

  • Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit

  • Wasserfest

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Die selbstschärfenden Edelstahlklingen an diesem Trimmer für Gesicht und Körper sind für maximale Festigkeit mit Eisen verstärkt und gehärtet. Dadurch bleiben die Klingen so scharf wie am 1. Tag. Kein Rost. Kein Klingenöl erforderlich.

16 Aufsätze zum Trimmen von Gesicht und Kopf

16 Aufsätze zum Trimmen von Gesicht und Kopf

Der Philips Multigroom 7000 All-in-one-Haarschneider verfügt über 16 Aufsätze für eine optimale Ganzkörperpflege.

Selbstschärfende Klingen für ein glattes Ergebnis

Selbstschärfende Klingen für ein glattes Ergebnis

Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht, sind selbstschärfend und halten länger.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

1779

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

29/04/2026

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Vielfältige Möglichkeiten

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und exakter Haartrimmer, sowohl bei Bart als auch Haaren.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-04-28

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-04-28

19/03/2024

Österreich

Österreich

Philips Mitarbeiter(in)

Verifizierter Käufer

Bester Rasierer den ich je hatte

[Employee of philipsglobal] Der Rasierer und das dazugehörige App erfüllen mir alle Wünsche zum Trimmen meines Bartes . Früher war das Rasieren für mich eine lästige Arbeit . Mit dem neuen Rasierer macht es mir aber richtig Spass .

Vorteile

Mit ein wenig Geschick und Übung erspart man sich den Barbarshop .

Nachteile

Gibt es für mich keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

01/03/2024

Österreich

Österreich

Best of all

Das passende Instrument für alle Haar-Eingriffe !!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

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