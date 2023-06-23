Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Alle Serien
All-in-One Trimmer 5000er Serie
Support
MG5940/15
Zum Shop
Registrieren Sie Ihr Produkt
Registrieren Sie sich innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum und erhalten Sie eine erweiterte Garantie (es können zusätzliche Bedingungen gelten)
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Benutzerhandbuch
Alle (14)
Kann ich den Philips Groomer verwenden, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist?
Wie reinige ich meinen Philips Groomer?
Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips Groomer?
Kann ich meinen Philips Groomer mit Wasser abspülen?
Wie lade ich meinen Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider?
All-in-One-Trimmer& MultigroomKammaufsatz, 9 mm
Schneideeinheit
ShaversReinigungsbürste
USB-Kabel
All-in-One TrimmerVerstellbarer Kammaufsatz 9–13 mm
All-in-One Trimmer2-mm-Kammaufsatz für Dreitagebart
All-in-One TrimmerVerstellbarer Kamm 16 bis 20 mm
All-in-One TrimmerAufbewahrungsetui
All-in-One-TrimmerVerstellbarer Kammaufsatz 3–7 mm
All-in-One Trimmer1-mm-Kammaufsatz für Dreitagebart
All-in-One Trimmer3-mm-Kammaufsatz für Körperbehaarung
All-in-One Trimmer5-mm-Kammaufsatz für Körperbehaarung
Beardtrimmer series 5000Präzisionstrimmer
All-in-One-Trimmer/MultigroomNasen- und Ohrhaartrimmer
Trimmer für den Körper
All-in-One_Trimmer& MultigroomKammaufsatz, 16 mm
HQ87 USB-Netzadapter
Mein neuer Philips Bartschneider oder Rasierer lässt sich nicht einschalten
Mein Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider lädt nicht
Der Akku meines Philips Groomers/Haarschneiders wird schnell leer
Mein Philips Groomer/Haarschneider funktioniert nicht.
Der Philips Groomer schneidet meine Haare ungleichmäßig
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Produktgarantien anzeigen
Hier finden Sie die Garantiebedingungen für Ihr Philips Produkt
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter